AI Hack、グループのPriv Techが「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展、AIOツール「AI Hack」を紹介

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、グループ会社であり提携先のPriv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下Priv Tech）が、2026年2月25日（水）から2月27日（金）の3日間、幕張メッセにて開催される日本最大級DX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展することをお知らせいたします。

本展示会においてPriv Techは、AI Hackが提供するAIOツール「AI Hack」を紹介する予定です。

■背景

生成AIの活用が企業活動に急速に浸透する一方で、情報漏えいや誤情報（ハルシネーション）の生成、著作権の侵害など、AIの利用に伴うリスクも顕在化しています。こうした課題に対し、AIが関わる情報の扱われ方や評価のされ方を正しく把握し、適切に管理していくことの重要性が高まっています。

AI Hackは、生成AI時代において自社ブランド・サービスがAIにどのように言及・評価されているのかを可視化し、最適化を支援するためのAIO分析ツール「AI Hack」を提供しています。一方、Priv Techは、AI Hackの販売代理店として、本ツールの提供および活用支援を行っており、展示会会場では、AI HackがどのようにAIの回答傾向や情報の取り上げ方を可視化できるのか、その具体的な活用方法や導入イメージについてご紹介します。

■開催概要

・展示会名：DX 総合EXPO 2026 春 東京

・会期2026年2月25日（水）から2月27日（金） 10:00～17:00

・会場：幕張メッセ（1-3、9-10ホール）、Priv Techブース（小間番号）：S21-01

・主催：DX 総合EXPO 実行委員会

・参加方法：事前来場登録制（入場無料）

・展示会公式サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

■本件に関するお問い合わせ

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/