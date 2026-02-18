【COCO DEAL】2/25 (水) 博多阪急店 RENEWAL OPEN！

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するレディースアパレルブランドのCOCO DEAL（ココ ディール）は、阪急博多店を2026年2月25日（水）に新店装でリニューアルオープンいたします。



これを記念して、限定カラーアイテムの発売やノベルティのプレゼントなど様々な特典をご用意しております。


https://petal-online.com/brand/cocodeal/202603_renewalopen?utm_campaign=hakatahankyu_Renewal_20260225&utm_medium=referral&utm_source=prtimes



〈 LIMITED COLOR 〉新店舗にて数量限定カラーを先行販売！





クロップドニット×メローティアードキャミワンピース
\19,800 (税込)



限定色：ベージュ×オフ



ニットとキャミワンピースがセットになった、着回し力抜群のワンピース。合わせ次第で、通年ご着用いただけます。


ニットのクロップド丈が脚長効果をもたらし、


ワンピースの裾へ広がるフレアシルエットが、歩く度ドラマティックな印象に。付属のチョーカーで首元にアクセントを(ハート)






ジグザグティアードチュールスカート


\14,300 (税込)



限定色：モカ



軽やかなチュールを使用したジグザグと連なる4段の


ティアードが、圧倒的なボリュームと存在感を演出。


ウエストは嬉しいゴム仕様。


フェミニンコーデからカジュアルコーデまで、幅広いスタイリングを楽しめる万能アイテムです。





〈 NOVERTY〉税込25,000円以上ご購入のお客様に、ハートミラー付きリップケースチャームをプレゼント





女心ときめくハート型のミラー付き(ハート)


持ち運びできるようキーホルダーになったリップケースです。


ベーシックなブラックに加え、アクセントカラーのレッドとシルバーの全3色をご用意。


お好きな１色をお選びください！



※数量限定なくなり次第終了となります。ご了承ください。



〈 SPECIAL PRESENT 〉必ずもらえるプレゼントをご用意！




オリジナルスカーフ（博多阪急店）

オリジナルハンガー

2月25日（水）～3月1日（日)の期間中、
オリジナルスカーフやクーポン等が当たるガチャガチャを用意！
当日お買い上げいただいた方全員ご参加いただけます。



※数量限定なくなり次第終了となります。ご了承ください。


【Instagram LIVE】


オープンに伴い、公式インスタグラムにてライブ配信を行います


LIVE schedule


・2月24日 (火) 18:00～ @博多阪急店



COCO DEAL公式Instagram :
https://www.instagram.com/cocodeal_official/



＜ SHOP INFORMATION ＞



現店舗最終営業日 : 2月24日（火)


【リニューアル】
日程：2026年2月25日（水）


場所：〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号　博多阪急4F
営業時間：10：00～20：00




（オープンまでのお問い合わせ先）


080-8177-9402



ここでしかゲットできないアイテムやイベントもご用意していますので、


お近くの方はこの機会に是非ご来店をお待ちしております。