【詳細決定＆先行チケット販売中】東北の16酒造集結！ご当地グルメイベントを台東区にて開催｜2026年04月18日-19日

株式会社インターン

株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）は、ご当地グルメイベント『ふるさとグルメてらす～東北まつり～』を2026年4月18日、19日におかちまちパンダ広場（東京都台東区）にて開催します。東北の16酒蔵（80銘柄以上）、ご当地グルメ8店舗が集結する予定です。お得な先行チケットはMakuakeにて販売中です。

開催概要

『ふるさとグルメてらす』は、地域と都市に暮らす人々が魅力を共創し、20代・30代の若者が中心となって発信するご当地グルメイベントです。ミッションは”日本各地の「らしさ」をエンタメ化し、人の心が満たされる場所をつくり続ける”こと。今回のテーマは、「東北まつり」で、春限定の銘柄や東京ではなかなか出会えない酒蔵こだわりの銘柄など東北から16酒造・80銘柄以上が集結します。当日は酒造の方にお越しいただき、酒造りに込められた想いやこだわりに触れることができます。

【主催】 御徒町駅南口商店会

【協力企業・団体】株式会社大丸松坂屋百貨店

【企画・運営】 株式会社インターン

【開催日】2026年4月18日（土）、4月19日（日）

【開催時間】11:00～19:00

※ラストオーダー：当日販売チケット18:30まで／グルメ販売18:45まで

【出店数】 16酒造、ご当地グルメ8店舗、縁日

【場所】 おかちまちパンダ広場（東京都台東区上野3-26）

【入場料】 無料（日本酒：チケット制／ご当地グルメ：キャッシュオン）

【公式HP】 https://furusato-gourmet-terrace.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/furusato.gourmet.terrace

チケットは、応援購入サービス「Makuake」での事前購入が断然お得！

価格が最大20％オフと割安なだけでなく、当日チケットは列の混雑により通常10分前後お待ちいただく可能性がありますが、Makuakeチケットは優先的にご案内可能です。

Makuakeでの購入はこちら：https://www.makuake.com/project/furusatogourmetteracce202604/

酒造スタンプラリーを開催

会場にて各酒造を巡るスタンプラリーを開催します。

景品は10酒造制覇／16酒造制覇の2段階でご用意しています。

・10酒造制覇：おちょこ、枡など、日本酒好きにうれしい定番アイテム

・16酒造制覇：オリジナルTシャツや前掛けなど、より豪華な酒造グッズ

※景品の数には限りがあります。あらかじめご了承ください。

※10酒造で景品交換した場合、スタンプラリーはリセットされ、1からスタンプを貯めていただく形になります。

参加酒造について

画像は2025年10月開催「東西ひやおろし祭り」の時の写真です

■青森県

・株式会社竹浪酒造店（https://takenamishuzoten.com/）

・株式会社松緑酒造（https://matsu-midori.com/）

■岩手県

・株式会社紫波酒造店（https://www.shiwa-shuzoten.com/）

・合名会社吾妻嶺酒造店（https://azumamine.com/）

・世嬉の一酒造株式会社（https://sekinoichi.co.jp/）

・泉金ホールディングス株式会社（https://www.ginga.or.jp/senkin/）

■山形県

・株式会社六歌仙（https://yamagata-rokkasen.co.jp/）

・米鶴酒造株式会社（https://yonetsuru.com/）

・楯の川酒造株式会社（https://www.tatenokawa.com/ja/sake/）

■秋田県

・株式会社大納川（https://dainagawa.co.jp/）

・千歳盛酒造株式会社（https://chitosezakari.jp/）

■宮城県

・株式会社男山本店（https://www.kesennuma.co.jp/）

・蔵王酒造株式會社（https://www.zaoshuzo.com/）

・大和蔵酒造株式会社（https://taiwagura.co.jp/）

■福島県

・株式会社矢澤酒造店（https://www.yazawashuzo.co.jp/）

・有限会社渡辺酒造本店（http://www.yukikomachi.co.jp/）

ご当地グルメの一部をご紹介

下記グルメのほかにも日本酒に合うグルメが多数登場する予定です。

■青森県

三陸イカ焼き

桜姫の焼鳥

■秋田県

きりたんぽ

秋田おでん

■岩手県

蒸し牡蠣

■山形県

米沢牛串

玉こんにゃく

■宮城県

牛タン串

笹かま焼き

石巻焼きそば

※状況により変更となる場合がございます。

当社の理念

三陸イカ焼き秋田おでん蒸し牡蠣笹かま焼き

株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。

未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。

＜会社概要＞

商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )

代表者：代表取締役 半澤洋

所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5

設立：2016年8月

経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する

事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営