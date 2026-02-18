Sustech、東京都のグロース・スタートアップ支援プログラム「SusHi Tech Global」に採択！

株式会社Sustech

株式会社Sustech（東京都港区、代表取締役：丹野裕介・飯田祐一郎／以下、Sustech）は、東京都が推進するスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP & SCALEUP」の一環として実施される、グローバルに成長可能性の高いスタートアップを対象とした支援プログラム「SusHi Tech Global Startups」に選定されたことをお知らせします。

本プログラムは、選定企業に対して、成長ステージや個別課題に応じた伴走型の集中支援を提供するものです。Sustechは、再生可能エネルギーと蓄電池の統合運用を高度化するAI電力運用プラットフォーム「ELIC」及び、企業の脱炭素経営を支援するクラウド基盤「CARBONIX」を展開する国内最大級のNextユニコーン企業※であり、本採択を契機に、国内外での社会実装・事業成長を一層加速してまいります。

※2026年2月時点 株式会社Ink調べ

「SusHi Tech Global」について

「SusHi Tech Global」は、“サステナブルな都市をハイテクノロジーで実現する”という「SusHi Tech」の理念のもと、都市課題の解決と新たな価値創造につながるテクノロジーを持つスタートアップの成長加速を支援するプログラムです。採択企業は、人材・体制、ファイナンス、法務・税務、海外展開、ネットワーク構築など、各社の課題に応じた、多面的な集中支援を受けることができます。

ELICについて

Sustechが開発する「ELIC」は、再生可能エネルギーの普及拡大に伴う課題を克服するために開発された次世代のエネルギーマネジメントシステムです。AIを活用した、分散型電源の管理・運用、発電量や電力需要量の的確な予測、蓄電池の最適制御、グリッド負荷の軽減、環境価値の市場取引等を含む最先端技術により構成される「ELIC」は、再生可能エネルギーの性能を向上させ、「ゼロ停電」シナリオを実現します。

CARBONIXについて

「CARBONIX」は、企業のGHG排出量算定から削減目標設計、進捗管理までをクラウド上で一元管理する脱炭素化支援基盤システムです。煩雑なデータ収集や権限管理、情報連携などサプライチェーン全体を含むGHG排出量の効率的な可視化を可能とし、企業や自治体における「”武器”としての脱炭素経営」をワンストップで支援します。

株式会社Sustechについて

Sustechは、2021年に創業し、「Design the New Era of Energy ―エネルギーの新しい未来を描く。―」を経営ミッションに掲げ、革新的な分散型電力運用プラットフォーム「ELIC」や脱炭素化支援プラットフォーム「CARBONIX」など、カーボンニュートラル化を実現する包括的なソリューションを提供しています。Sustechは、テクノロジーを活用した、真にインパクトのあるグリーンビジネスの実現を目指します。