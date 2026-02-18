MediOS、令和8年度診療報酬改定に対応し「レポート機能」をリリース

Contrea株式会社

Contrea株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：川端一広、以下「コントレア」）は、患者説明動画サービス「MediOS（以下、「メディオス」）」において、動画説明の利用状況を可視化する「レポート機能」を2026年2月18日（水）にリリースすることをお知らせします。

本機能は、令和8年度診療報酬改定で新設された医師事務作業補助体制加算におけるICT活用の配置特例に対応し、制度上求められる定量的な運用評価を現場の負担なく実施できる仕組みを提供します。

加えて、日常的なデータドリブンの運用改善を可能にし、メディオス導入施設が改善サイクルを自律的に回せる状態を目指します。

プロダクトサイト：https://medios.guide/

お問い合わせ：https://medios.guide/contact-1

開発の背景 ― 診療報酬改定が求める「定量評価」への対応

令和8年度改定で何が変わったのか

2026年2月13日に答申された令和8年度診療報酬改定では、医師事務作業補助体制加算においてICT活用による配置人数算定の特例が新設されました。生成AIによる文書作成補助システムの導入を必須要件とし、さらに患者向け説明動画（10種類以上）等のICTツールを組み合わせることで、医師事務作業補助者1人を最大1.3人分として配置人数に算入できます。

メディオスは、この特例要件のうち「４. 患者向け説明動画」に該当するサービスです。

特例取得に不可欠な「年1回の定量評価」

本特例の適用にあたっては、以下の運用評価が義務付けられています。

ICT機器等の導入前後における医師事務作業補助者の業務内容、業務量及び業務時間並びに医師の事務作業時間及び負担感等について、年１回程度、定量的又は定性的な評価を実施するとともに、その結果を労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。

つまり、動画説明ツールを導入して終わりではなく、 「導入によって業務がどう変わったか」を数字で示し、院内の会議体で確認・改善する仕組み が制度上の前提となりました。

メディオスの対応 ― 答申からわずか5日でリリース

メディオスは、この制度要件をいち早く捉え、2月13日の答申からわずか5日後の2月18日にレポート機能をリリースします。

これは、メディオスがプロダクト開発の初期段階から利用データの蓄積と可視化を設計思想に組み込んできたからこそ実現できたスピードです。レポート機能により、導入施設は特例取得に必要な定量データを 追加の作業なく取得・出力できるようになります。

レポート機能について

メディオスのレポート機能は、動画説明の利用状況を指標とグラフで可視化するダッシュボード機能です。 日々の運用改善と制度対応に必要な定量評価の両方を、ひとつの画面で実現します。

1. 制度が求める定量データを、追加作業なく取得

オーダー数、視聴完了数、視聴完了率、理解度分布、動画総再生時間などを一覧で確認できます。これらのデータは、医師事務作業補助体制加算の特例で求められる「業務量・業務時間の変化」を裏付ける定量的なエビデンスとして活用できます。

2. 前月比・推移で改善の手がかりを見つける

月次・日次の推移をグラフで確認でき、前月比の増減から変化点を捉えられます。

「新しい運用を始めた月に完了率が上がった」「繁忙期にオーダーは増えたが完了率が下がった」など、数字の動きを起点に、次の打ち手（案内文の見直し、スタッフオペレーションの調整、対象患者の設定変更など）につなげられます。

制度対応のためだけでなく、日常的な運用改善をデータドリブンに回す基盤として設計しています。

3. 報告・会議で使えるアウトプットで、院内の合意形成をスムーズに

表示中のデータはCSVで出力でき、幹部会議や診療科会議、院内の定例報告資料へそのまま転用できます。

特例の要件では、評価結果を衛生委員会等の会議体で確認することが求められています。

レポート機能のCSV出力を活用すれば、報告資料の作成工数を最小限に抑えながら、制度が求める確認プロセスを円滑に進めることができます。

導入施設からの声

導入施設の一部に先行してレポート機能を試用いただいたところ、以下のような声が寄せられています。

期待される効果

今後の展望

- 「従来の説明がどれだけメディオスの動画に置き換わったかが分かるため、さらなる活用に向けたモチベーションにつながる」- 「毎月、経営に関わる目標への取り組みを報告しており、ツール導入の効果を報告する際に活用しやすい」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62517/table/44_1_7a57b5f538060e740c5737fc0dfdba47.jpg?v=202602181051 ]

今回のリリースでは、動画説明機能に関するレポートを提供しています。

今後は、パッケージ機能、問診、電子同意書、患者さんへの連絡機能、LINE連携の状況など、メディオス全体の利用状況の可視化も順次拡充していく予定です。診療報酬改定の正式な告示や議事解釈などを踏まえ、制度対応に必要なレポート項目の追加にも迅速に対応してまいります。

メディオスについて

「メディオス（メディオス）」は、医療現場の標準的な説明を動画で再現し、説明時間の短縮と患者理解の向上の両立を目指す「動画説明」を軸に、医療者と患者さんのコミュニケーションを円滑にするサービスです。

提供機能：動画説明、問診／アナムネ、電子同意書、患者連絡機能、レポート機能 など

お問い合わせ

メディオスにご興味のある方はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://medios.guide/contact-1

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62517/table/44_2_9c10204598173d7629281609f93ea5e2.jpg?v=202602181051 ]

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。