集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、「イーコマースフェア 東京 2026」GMOペパボと共同出展・共同登壇

ZenGroup株式会社

ZenGroup株式会社（本社：大阪府大阪市中央区）が運営する集客支援型越境ECバナー「ZenLink」は、2026年2月26日（木）・27日（金）に東京ビッグサイトで開催される「イーコマースフェア 東京 2026」に出展します。本出展は、ECサイト構築サービス「カラーミーショップ」を提供するGMOペパボ株式会社（本社：東京都渋谷区）との共同ブースとなり、海外市場への販路拡大を支援する最新ソリューションをご紹介します。

ZenGroupは、海外販売に踏み出す際に壁となりやすい多言語対応、海外決済、国際配送に加え、継続的な集客までを一括で支援する「ZenLink」を通じて、国内事業者の越境販売を後押ししています。

当日は、導入企業の実例を交え、海外マーケティングの考え方から海外販売の進め方まで紹介します。

■イーコマースフェア 東京 2026について

本展は、ECビジネスの最新トレンドや実務に役立つノウハウが集まる専門展示会です。EC事業者の課題に沿ったソリューション展示とセミナーを通じ、業界の発展への寄与を掲げています。

【ブース出展（小間番号：D-04）について】

ブースでは「ZenLink」の活用イメージを、実際の画面を用いてご覧いただけます。海外展開を検討しているものの着手すべき点が定まらないケースや、すでに海外販売を始めている一方で集客に伸び悩むケースなど、状況に応じて運用設計の要点を整理し、担当者が個別にご案内します。

【セミナー登壇（講演番号：G-12）について】

2026年2月27日（金）11:40～12:25は、「そのEC、次の成長に耐えられますか？ 経営判断で決まる、伸び続けるECの設計図」をテーマに、ZenGroup株式会社 ZenLink事業部 増谷 祐二がGMOペパボ株式会社 EC事業部 寺井 秀明氏と共同登壇します。越境ECの推進や海外市場での販路拡大を検討中の事業者に向け、次の成長局面を見据えた判断軸と設計のポイントを共有します。

【開催概要】

名称：イーコマースフェア 東京 2026（第19回）

開催日時：2026年2月26日（木）・27日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

来場について：来場には事前登録が必要です。お申し込みは下記ページよりお願いいたします。

https://www.ecfair.jp/

■集客支援型越境ECバナー「ZenLink」とは

「ZenLink」は、海外販売を行いたいすべての事業者に向けて、多言語対応、海外決済、国際配送、集客支援までを一括で提供する、集客支援型越境ECバナーです。タグを1行埋め込むだけで、国内ECサイト上に海外専用バナーを設置でき、自社ECサイトの海外展開を手軽に始めることができます。

ZenLinkの主な特徴は以下の通りです。

・各国に適したマーケティング施策

ネイティブマーケティングチームが各国のトレンドや主要SNS、文化に合わせたマーケティングを実施し、効果的なプロモーションを展開します。

・手間なく始められる海外販売

国内ECサイトをそのまま利用。ECモールへの商品登録は必要ありません。タグを埋め込むだけで、海外展開を始めることができます。

・国内同様の注文フローで海外販売可能

商品が売れた際には、当社国内倉庫に発送していただくだけです。海外ユーザーからの問い合わせ、注文、決済、発送対応はZenLinkが代行します。

・ZenLinkサービスページ：https://zen.one/zenlink

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group(https://zen.group/)