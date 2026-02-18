AKRacing ライフスタイルチェアFAURAシリーズを発売スエード調ファブリック素材で座り心地・質感・耐久性を追求

テックウインド株式会社スエード調ファブリック採用のライフスタイルチェア

テックウインド株式会社（代表取締役社長：王夢周、本社：東京都文京区）は、総代理店として取り扱うゲーミング・オフィスチェアブランドAKRacing（エーケーレーシング）より、スエード調ファブリックを張地に採用し、アースカラーを基調とした落ち着いた配色で、座り心地・質感・耐久性のバランスにこだわったライフスタイルチェア「FAURA(フォーラ)シリーズ」を発売いたします。

AKRacingは、2015年の日本上陸以来、10年以上にわたりeスポーツやゲーミングの分野で高い支持を得てきました。早い段階からゲーミングチェアの汎用性に着目し、デスクチェアとしての提案や施設への導入を進めており、法人向けの執務用チェア一括導入や、プロ野球・Jリーグの選手用ベンチ、空港や映画館などの公共空間・エンターテインメント施設への設置など、幅広いシーンでシーティング環境の改善に貢献してきました。こうした活動を通じて、日本の市場やユーザーに適した素材・製品の研究開発にも取り組んでいます。

FAURAシリーズに採用されるスエード調ファブリックは表面を天然スエードのように起毛させたファブリック素材で、吸い付くような柔らかな肌あたりが特長です。AKRacingチェアを特徴づける高密度ウレタンフォーム製クッション素材と相まって、既存モデル以上に安定感のある座り心地をもたらし、長時間の着座において疲労を軽減します。座面・背もたれの形状は、試作を重ねて平均的な体格の日本人に合うよう最適化。ヘッドレストは大判ヘッドレストを採用し、ネック周りの安定した姿勢をサポートします。上位機種であるPremiumシリーズと同等の座面チルト機能、フルフラットリクライニング機能を搭載しています。

快適性の追求に加え、幅広いユーザーに配慮した落ち着いた外観にもこだわりました。スエード調ファブリックの特性が見た目にも伝わりやすいアースカラーを基調とした色展開となっています。日本古来の藍色を意識した”インディゴ”、毛織物の色に着想を得た”ベージュ”、大地や樹木の色を取り入れた”ブラウン”、深海を想起させる”ダークネイビー”をラインナップ。木材を多用する日本の住環境になじみやすいカラーを厳選していますので、パーソナルな空間はもちろん居室にも自然に調和します。

スエード調ファブリックは合成皮革(PUレザー)に比べ経年劣化の恐れが少なく、長期間の使用においても質感を保つことができます。ブラッシングによる日常的なお手入れが可能ですのでメンテナンス性にも優れています。より安心してお使いいただけるよう、従来モデルと同様に5年間の製品保証が付帯し、日本の品質規格(JIS規格)への適合確認も行っています。

FAURAシリーズは、AKRacing独自の構造による快適性はそのままに、質感・耐久性を改善することで総合的なバランスに優れる現代的チェアを目指して開発されました。主張しすぎることのない落ち着いた佇まいで生活空間に自然に溶け込み、多様なライフスタイルに対応可能です。日本上陸10年を超えて新たなステージを目指すAKRacingのマイルストーンとなる本製品を、次のチェア選びを検討しているあらゆるユーザーにお勧めいたします。

■AKRacing FAURAシリーズ 商品概要

店頭発売予定日：2026年2月25日(水)

定価：オープン

市場想定売価：\59,800(税込)

AKRacing取扱店一覧はこちら: https://www.akracing.jp/shop

ご購入はこちら:

(Amazon) https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFSNMZVN

(公式直販サイト) https://www.akracing.jp/products/detail/63

■製品ビジュアル

Faura Indigo

Faura Beige

Faura Brown

Faura Dark Navy

■AKRacingについて

AKRacingは究極のゲーマー用チェアを目指し、カーレーシングシートの技術に裏付けられた先進的な設計を取り入れたプロフェッショナル仕様のチェアブランドです。2015年の国内発売以来、長時間プレイにおける快適性とシビアな場面での集中力を追い求めるプロゲーマーやアスリートゲーマーから高い支持を受けています。AKRacingは今後もプレイヤーの皆様に寄り添いながら、拡大を続けるeスポーツシーンに高品質なゲーミングファニチャーを提案して参ります。

■テックウインド株式会社について

テックウインド株式会社は、海外の有力IT機器メーカー各社の正規代理店として国内パソコン市場の黎明期から最新かつ最適な製品群を日本に紹介して参りました。近年はゲーミングデバイス市場の隆盛を受け、ゲーマーのエクスペリエンスを向上させる先進的なコンピューター周辺機器も積極的に開拓、提案を行っています。

