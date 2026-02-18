北海道日本ハムファイターズ 清宮幸太郎選手が夢に向かって頑張る子どもたちを応援！

株式会社エメトレ

ジュニアアスリートを応援するサプリメントブランド「SENOBIRU」を展開する株式会社エメトレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：千明哲治、以下「エメトレ」）は、プロ野球・清宮幸太郎選手が、「SENOBIRU」のブランドアンバサダー（セノビル応援サポーター）に就任いたしましたことをお知らせいたします。

清宮選手は、学生時代に「DR.SENOBIRU（ドクターセノビル）」を日々の栄養補給・体づくりに取り入れ、自身の成長とパフォーマンス向上を支えてきた実体験をお持ちです。

その経験をもとに、成長と競技力の両立が求められるジュニア世代に向け、リアルで説得力あるメッセージを発信していただきます。

幼少期にはラグビーにも打ち込み、父親の影響のもと野球と並行して競技に取り組むなど、高い運動能力と競技センスを発揮してきた清宮選手。

高校時代には世代を代表するスラッガーとして注目を集め、“清宮フィーバー”と呼ばれる社会現象を巻き起こすなど、日本球界の未来を担う存在として歩み続けています。

SENOBIRUでは、「背伸びするから、強くなる。」というブランドスローガンのもと、サプリメントの提供にとどまらず、次世代アスリートの成長と挑戦を多角的に支える取り組みを行っています。学生時代から体づくりに真摯に向き合い、努力を積み重ねて進化を続けてきた清宮選手の姿勢が、SENOBIRUの理念と深く重なることから、このたび「セノビル応援サポーター」として共に歩んでいただく運びとなりました。

清宮選手のさらなる飛躍を応援するとともに、清宮選手の言葉と行動を通して、成長と挑戦の真っ只中にいるジュニア世代が、自らの可能性を信じて前進していけるよう、引き続きサポートしてまいります。

◆清宮幸太郎選手 コメント

「毎日ハードな練習を重ねる中で、強く・大きな体をつくるためには、食事だけでは十分に栄養を補いきれないと感じ、両親と相談してSENOBIRUを取り入れました。

ジュース感覚で飲めてとても美味しく、無理なく続けられたのも印象に残っています。

僕自身、高校時代まで継続して飲んでいたので、成長と競技力の両立が求められる小学生から高校生までの伸びる年代のアスリートにおすすめです！」

◆DR.SENOBIRU 商品ページ（清宮幸太郎選手ビジュアル掲載）

URL：https://senobiru-shop.jp/preskksnics

※アンバサダー就任に伴い、商品ページのトップ画像を清宮選手ビジュアルにリニューアルいたしました。

◆清宮幸太郎選手 プロフィール

清宮幸太郎（きよみや こうたろう）

1999年生まれ、東京都出身。小学生の頃から野球の才能を発揮し、2012年のリトルリーグ世界選手権大会にて、投打にわたる活躍でチームを牽引し優勝に貢献。中学時代には全国大会で活躍し、早稲田実業学校高等部に進学。早稲田実業では1年生から主力として活躍し、2015年夏の甲子園に出場。同大会では2本塁打を記録し、世代を代表するスラッガーとして注目を集めた。

2017年のプロ野球ドラフト会議にて北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け入団。プロ入り後も恵まれた体格と卓越した打撃センスを武器に活躍を続け、日本球界を代表する若手スラッガーとして高い評価を受けている。

◆SENOBIRUについて

エメトレが展開するサプリメントブランド「SENOBIRU」では、「背伸びするから、強くなる。」をブランドスローガンに、お子さまの成長をサポートするアルギニンを高配合したサプリメント「DR.SENOBIRU」の販売や、ジュニアアスリートを応援するYouTubeチャンネル「To be Stronger」の運営、未来の日本代表やプロアスリートを目指す子どもたちの夢を応援するプログラム「チームセノビル」など、高い目標を持つ未来のアスリートを応援する様々な活動を展開しています。

SENOBIRU公式サイト

https://senobiru.com/