【ホテルメトロポリタン 川崎】SNSファン感謝祭「宮崎フェアSpecial Weeks」を開催

ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）では宮崎フェアの特別企画としてSNSファン感謝祭 宮崎フェアSpecial Weeksを開催いたします。

毎週テーマを変えて景品をご用意し、4週にわたり実施いたします。宮崎フェアで取り上げている小林市や都農町で生産されたグルメギフトや、ホテルからのプレゼントなどをご用意。景品は各Week開始時に発表いたしますので、期間中は最後までご注目ください。

「ホテルメトロポリタン 川崎 SNSファン感謝祭」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2267_1_4f0da1d2276629b22165d6db9070af5c.jpg?v=202602181051 ]WEBサイト :https://kawasaki.metropolitan.jp/sp/miyazaki2026snscp/