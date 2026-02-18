【1,000名規模の新卒採用に挑む！】ディップ、説明会自動化サービス「リクルートミル」を導入！学生に“多様な参加の選択肢”を提供し、 会社説明会の常識を刷新。

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下「MIL」）は、ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田 英揮、以下「ディップ社」） に説明会自動化サービス「リクルートミル」を導入いただいたことをお知らせいたします。

学生に「多様な参加のカタチ」を提供することで説明会の参加率を高め、昨年比２倍となる1,000名規模の大型採用を成功へと導きます。

365日24時間、学生との接点構築を実現する説明会自動化サービス「Recruit MIL（リクルートミル）」導入事例を読む :https://service.mil.movie/recruit/interview/dip-net?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260218_dip■ ディップ株式会社 導入事例概要

人材サービス事業とDX事業を運営しているディップ社では、新卒採用の目標人数を昨年比の２倍（1,000名規模）へと増加するにあたり、採用の入口となる「会社説明会」の在り方に着目。説明会参加率や理解度の改善を目的として、説明会自動化サービス「リクルートミル」を導入しました。

従来の「ライブ型オンライン説明会」に「自動説明会」を加え、２つの形式で会社説明会を実施することで、説明会参加率10％アップを目指します。また「Recruit MILの視聴データから得た学生ごとの興味関心」と「面接などの対話で得た定性的な情報」を掛け合わせて学生理解を深め、相互に納得のいく採用活動を実現します。

学生はいつでもどこでも、何度でも自分のペースで視聴可能。タップ・クリックで好きな項目を選択し、視聴できる。動画を見る :https://service.mil.movie/recruit/interview/dip-net?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260218_dip■ご担当者様コメント：ディップ株式会社 新卒採用戦略推進室 室長 亀井 雄紀 様

「リクルートミル」導入の最大の決め手は、「説明会」を自動化することで学生がいつでも視聴できるようになり、参加率が上がると感じた点です。豊富な導入実績に加えて、手厚いカスタマーサポートが受けられるという安心感があり、スピード感をもって導入を決めました。

今後は、面談時における理解促進や、選考後半フェーズの意向醸成のためのコンテンツ・プラットフォーム、内定者研修など、採用以外の用途にも広げて活用したいと考えています。

■ 説明会自動化サービス「リクルートミル」とは？

インタラクティブ動画を用いて「会社説明会」を自動化し、24時間365日の開催を実現するサービスです。「人事の説明工数の削減」と「候補者接点の最大化／候補者体験の向上」を同時に実現。

一人ひとりの候補者に寄り添った、質の高いコミュニケーションを可能にします。

＜３つのポイント＞

- 採用説明の自動化で、説明会参加・本選考移行の歩留まりを改善！内定承諾率にも貢献。- 「視聴データ×AI」で興味・関心・意向を可視化。データに基づく個別フォローを実現！- 100社以上の実績を元に制作・ATS連携・運用を「説明会自動化のプロ」が成果支援！

■ディップ株式会社 会社概要

会社名：ディップ株式会社

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮

所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

設立：1997年3月

事業内容：人材サービス事業／DX事業

企業HP ：https://www.dip-net.co.jp/

新卒採用ページ：https://recruit-dip.com/newgrad/

■ MIL株式会社 会社概要

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/(https://mil.movie?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260218_dip)

説明会自動化｜リクルートミル(https://service.mil.movie/recruit?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260218_dip)