IDCフロンティアとBBIX、「OCX Compute Fabric（OCF）」を提供開始

株式会社IDCフロンティア

ソフトバンク株式会社の子会社で、クラウド事業を行う株式会社IDCフロンティア（以下「IDCフロンティア」）と、インターネットエクスチェンジ（IX）事業を行うBBIX株式会社（以下「BBIX」）は、BBIXのクラウド型ネットワークサービス「OCX」を活用して、各地域のデータセンターにクラウド基盤を分散配置する「OCX Compute Fabric（略称：OCF）」の提供を開始しました。

■背景と目的

企業のクラウド利用が進み、メガクラウドへの移行が一般化する一方で、新たな課題が顕在化しています。メガクラウドの主要リージョンは大都市圏に集中していることから、地方の企業では物理的距離に起因する通信遅延が発生しやすく、メガクラウドへの移行が最適ではないケースがあります。また、データ主権（ソブリン）の観点からも、メガクラウドの利用が制約されるケースもあります。同時に、各地域のデータセンター事業者や通信事業者、SIerが、こうした企業の受け皿となるインフラを自社で保有・維持し続けることは、コスト面や運用面で大きな負担となっています。

こうした背景から、IDCフロンティアとBBIXは「OCX Compute Fabric（OCF）」を提供します。OCFは、各地域のデータセンター事業者や通信事業者、SIerがインフラ設備を自社で保有することなくクラウドサービスを展開することを可能にして、メガクラウドでは十分に対応しきれない地域における低遅延やデータ主権のニーズに応える、実効性の高いサービスです。

■OCX Compute Fabricの特長

１．「VMware Cloud Foundation（VCF）」を基盤としたIDCフロンティアのクラウドプラットフォーム

VMwareソフトウェアを用いたクラウドサービスの開発・運用を長年手がけてきたIDCフロンティアが、コンピュート、ストレージ、ネットワーク、セキュリティを統合管理できる「VMware Cloud Foundation（VCF）」を基盤に採用し、安定性と拡張性を両立したクラウドプラットフォームを提供します。

２．BBIXが提供する「OCX」により全国に分散配置

BBIXが提供するデータセンター間の高速／閉域ネットワーク「OCX」により、各地域のデータセンターにクラウドサービスを分散配置することができます。

３．各地域のデータセンター事業者などによるサービス展開

各地域のデータセンター事業者などは、「OCF」を自社の商材としてエンドユーザーへ再販することができる他、他の事業者が登録した「OCF」のリソースを相互に利用することが可能です。リソースの調達から顧客の契約管理までのさまざまな操作を「OCF」の管理画面で完結できるため、スムーズな事業展開を実現します。

＜提供イメージ＞

＜OCF管理画面＞

■OCFの導入済み／導入予定事業者一覧（2026年2月時点）

株式会社アクトシステムズ

株式会社石川コンピュータ・センター

株式会社オーイーシー

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

鉄道情報システム株式会社（JRシステム）

株式会社トークネット

北電情報システムサービス株式会社

北陸通信ネットワーク株式会社

株式会社QTnet

※あいうえお順（アルファベット表記の企業名を除く）

今後も、IDCフロンティアとBBIXは、「OCX Compute Fabric（OCF）」を通して、日本のDX推進と地域経済の活性化に貢献していきます。

■IDCフロンティア会社概要

社名：株式会社IDCフロンティア（英文社名： IDC Frontier Inc.)

URL：https://www.idcf.jp/

本社所在地：東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント

代表者：代表取締役社長 鈴木勝久

設立年月日：2009年4月

資本金：1億円

株主：ソフトバンク株式会社 100%

事業内容：データセンター事業 ・ クラウド事業

首都圏、東日本、西日本で大規模データセンターを運用し、ネットワークセキュリティや運用監視を含む高品質のデータセンターソリューション、クラウドコンピューティングおよびストレージサービスを提供しています。

日本全体でお客さまの用途に応じて東西のバランスを容易に最適化できるインフラ環境として、高品質で安定したIT基盤を提供します。

データセンター

首都圏（東京府中・東京有明・東京日本橋・神奈川横浜） 東北（福島白河） 関西（大阪吹田・奈良生駒） 九州（福岡北九州） 北海道（苫小牧）

■BBIX会社概要

社名：BBIX株式会社（英文社名：BBIX, Inc.）

URL：https://www.bbix.net

本社所在地：東京都港区海岸1-7-1

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 佐々木秀幸

設立年月日：2003年6月13日

資本金：1億円

株主：ソフトバンク株式会社 100%

事業内容：電気通信事業法に基づく電気通信事業、電気通信設備の賃貸・保守および管理の受託、コンピューターのハードウエア・ソフトウエアの開発・販売・保守および管理の受託

