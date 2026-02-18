＜OTW by Vans x OAMC＞ フランス・パリを拠点する注目ブランド「OAMC」とのコラボレーションが実現 アイコニックなシルエットに革新的な機能美を融合した2つの新モデルが誕生

VFジャパン株式会社

アクションスポーツフットウェア＆アパレルブランドのVans (ヴァンズ) は、Vansの進化を象徴する最上級ライン「OTW by Vans (オーティーダブリュー バイ ヴァンズ)」より、Luke Meier (ルーク・メイヤー) が手がけるフランス・パリ拠点のファッションブランド「OAMC (オーエーエムシー)」との

コラボレートコレクションを2026年2月20日(金)より発売いたします。

OAMCは、ラグジュアリーな素材使いと機能的かつ構築的なデザインで知られ、ワークウェアの歴史や職人技にインスピレーションを得ながら、現代のプロダクトへと昇華させるアプローチが特徴です。

本コレクションでは、OAMCの厳格で実用的な視点を通じて、Vansのアイコニックなシルエットの可能性を広げました。Vansを象徴するモデル「Authentic」をベースにした 「Authentic Oxford」と、

伝説的な1992年モデル「Half Cab」を現代的に昇華させた「Half Cab SP Boot」の2モデルを展開します。

Authentic Oxfordは、ヘビーウェイトキャンバスを採用し、耐久性と洗練されたシンプルさを両立。両ブランドのディテールとデュアルシューレースオプションにより、自分らしいスタイリングを楽しめる設計です。レザーフットベッドとOrthoLite(R)クッションが持続的な快適性を提供し、Vibram 262K Bifidaアウトソールがさまざまな地形での安定性とグリップ力を発揮します。

Half Cab SP Bootは、現代的かつタクティカルな感覚で再解釈。構造的なキャンバスアッパーに、一体型ジッパーポーチ、刺繍入りフックアンドループパネル、取り外し可能なアーカイブパッチなど、機能的なディテールを随所に施しました。軽量なSola Foam ADCインソールとVibramアウトソールの組み合わせにより、日常使いにおける快適性と全地形対応のトラクションを実現しています。

本コレクションは、Vans公式オンラインストア、Vans Store PARCO Shibuya、Beams Harajuku, GR8, H Beauty & Youthで展開いたします。

■ 商品詳細

OTW Half Cab SP Boot

(OAMC Olive)

※Vans公式オンラインストア限定カラー

品番：VN000EGWDFP

自店販売価格：\27,500 (税込)

OTW Half Cab SP Boot

(OAMC WOODLAND CAMO)

品番：VN000EFUWVD

自店販売価格：\27,500 (税込)

OTW Authentic Oxford

(OAMC Black)

品番：VN000Y11HFC

自店販売価格：\23,650 (税込)

■取扱店舗情報

Vans公式オンラインストア(https://www.vans.co.jp/)

Vans Store PARCO Shibuya

Beams Harajuku

GR8

H Beauty & Youth

■About OAMC (オーエーエムシー)

2014年秋冬シーズンにブランドデビュー。OAMC(オーエーエムシー)は、フランス、パリを拠点とするファッションブランド。ラグジュアリーな素材を使用し、モダンで構築的なデザインに機能性を充実させたメンズウェアを展開。機能的かつ合理的なデザインが特徴で、技術や素材の開発における革新、ワークウェアの歴史、伝統に基づいた職人技から得たインスピレーションを、現代のプロダクトへと昇華させている。フランス・パリを拠点とするデザインチームと、イタリア・ミラノを拠点とするプロダクションチームから構成。プロダクトは、フランス、ポルトガル、日本において限られた数量のみ生産されています。

■About OTW by Vans

「OTW by Vans」は、さまざまなカルチャーに影響を与えてきたスケートボーディングの軌跡を称えた、Vansの先進的な最上級ラインです。スケートボーディング、アート、ファッション、デザイン、エンターテインメントのイノベーターとともに、プロダクトデザインとブランド体験の限界を広げていきます。

■About Vans

VF Corporation (NYSE: VFC) のブランドである Vans(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。Vans(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「Off The Wall」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「Vans Pipe Masters」やVansのカルチャーハブおよびライブハウスである「House Of Vans」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

Vans, “Off The Wall” Since ’66

