コアラのマーチの“耳（33）”で覚える新記念日！誕生40年を超え、3月3日を「コアラのマーチの日」に制定

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、1984年3月の発売から40年を超えるロングセラー菓子「コアラのマーチ」において、3月3日を「コアラのマーチの日」として制定しました。今回の記念日制定を記念し、コアラのマーチイベント「コアラの街」企画も3月3日より原宿にて期間限定で開催します。

この日を選んだ理由は、キャラクター「コアラのマーチくん」の最大の特徴が「大きな耳（みみ＝33）」なこと、さらに3月（マーチ）はコアラのマーチブランドの誕生月。ファンの皆様に覚えていただきやすく、一緒に盛り上がっていきたいという想いからです。「コアラのマーチ」が発売されたのは1984年。当時、日本中がコアラ来日の熱狂に包まれました。商品名の「マーチ」は、明るく、楽しくマーチングバンドを組んで日本にやってくるコアラたちを想像しながら命名しました。今回の記念日制定を機に、原宿ではコアラたちが街をジャックする「あそび」をテーマにしたエリアイベントも展開し、時代を超えて愛されるブランドの物語を次世代へと繋いでまいります。

■ブランド担当者コメント

ロッテ マーケティング本部第一ブランド戦略部

焼き菓子企画課 久保田 祐揮

1984年3月、日本にコアラがやってくる！というニュースに皆がワクワクする中、「コアラのマーチ」は産声を上げました。発売当時、商品名に込めたのは、コアラたちが楽しそうに行進（マーチ）して、皆様のもとへ幸せを運びに行く姿でした。そしてこのたび、誕生月である3月、そしてコアラのマーチの特徴である『耳（33）』にちなみ、3月3日を記念日に制定しました。3月3日はひなまつりの日でもあり、子どもたちの健やかな成長を祝うこの日に、長年親しまれてきたコアラのマーチが寄り添えることは、ブランドのコンセプトとも重なると考えています。40年以上にわたり、親子三世代で愛してくださった皆様への感謝を形にする一つの節目として、この記念日を育てていきたいと思います。マーチくんの仲間は現在365種類。その一つひとつに個性があり、物語があります。これからもコアラのマーチは、単なるお菓子の枠を超え、街中での体験や遊びを通じて皆様の日常に寄り添い、笑顔の行進をお届けできるブランドを目指してまいります。

記念日制定を祝したコアラのマーチイベント

みんなであそぼう！ “おいでよ「コアラの街」”

3月3日の「コアラのマーチの日」制定を記念し、KAWAII文化の発祥地・原宿を舞台に、期間限定イベント「コアラの街」を開催します。今回の企画には、コアラたちの行進（マーチ）が、街（マチ）へと広がっていく--そんな発想から、皆様を“コアラの街”へお迎えします。3月3日から8日までの開催期間中は、「コアラのマーチ」らしい“ワクワクするあそび”を街の中で体験いただけるコンテンツをご用意しました。人気クリエイターとのコラボレーショングッズの展開や、オリジナルのカフェメニューの提供をはじめ、複数の体験型コンテンツを通じて、コアラのマーチの世界観をお楽しみいただけます。コアラのマーチ誕生から42年。記念日制定の節目にふさわしい一週間として、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

【開催概要】

開催期間：2026年3月3日(火)～3月8日(日)

開催場所：東急プラザ表参道「オモカド」 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3

（開催階・場所の詳細は特設サイトをご覧ください）

開催時間：全日11時～20時迄

※開始・終了時間は変更になる場合がございます

※イベント期間中、なにかお困りごとがありましたら、

東急プラザ表参道「オモカド」周辺にいるイベントスタッフにお声がけください。

【お問い合わせ】 特設サイトのQ＆Aをご確認ください

https://www.lotte.co.jp/products/brand/koala/machi/

コアラのマーチくんとは？

「コアラのマーチ」のキャラクター「マーチくん」は、人間なら推定9歳の男の子。のんきで優しい性格で、夢は「木のお医者さん」です。 発売当初は12種類だった絵柄は、現在は365種類。1990年代に女子高生の間で「見つけると幸せになれる」と話題になった「まゆげコアラ」は、実はラッパを吹く際の眉間のシワ。そんなお客様の発見がきっかけで絵柄の種類が増え、現在はすべての絵柄に名前がついています。 個性豊かな絵柄で、今日も皆様に癒やしを届ける、世代を超えて愛され続ける、ロッテの顔ともいえる存在です。

