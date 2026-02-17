【ロイヤルパインズホテル浦和】ひなまつりケーキを2月28日～3月3日にて販売いたします。2月17日から予約受付開始

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社

ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：井上 理）が運営するロイヤルパインズホテル浦和1Fペストリーショップ「ラ・モーラ」は2026年2月28日～3月3日の期間限定でひなまつりケーキを販売いたします。ご予約は2月17日(火)より承ります。桃の節句を彩る春らしいパステルカラーのグラデーションに、ひな人形を飾った可愛らしいホールケーキに仕上げました。いちごの甘酸っぱさとクリームの上質な甘さが調和した、お子さまから大人までお楽しみいただけるケーキとなっております。ご家族でのお祝いにぜひご利用ください。

ひなまつりケーキ

いちごのクリームとピスタチオのクリームが美しく溶け合う春らしいパステルカラーのグラデーション。バタークリームを一輪一輪丁寧に絞ったピンクのお花で彩りました。

【ご予約開始】2026年2月17日(火)

【お渡し期間】2026年2月28日(土)～3月3日(火)

【お渡し時間】11:00～19:00

【お渡し場所】ロイヤルパインズホテル浦和1Fペストリーショップ「ラ・モーラ」

【料金】5,000円

【サイズ】直径15cm

【販売数】限定40台

※表示料金には、消費税が含まれています。

※配送は承っておりません。来店お引き取りをお願いいたします。

【ご予約】

3日前までの予約制

フォーム：https://www.tablecheck.com/shops/royalpines-lamora-pickup/reserve

TEL：（048）827-1161（直通）

◆ペストリーショップ「ラ・モーラ」

ラ・モーラ店内ラ・モーラ店内

季節感あふれる上質な素材を使ったお菓子やパンなどを、バラエティー豊かに取り揃えたペストリーショップ。お菓子作りの様子をご覧いただける開放的な店内では、心を込めて仕上げた品をテイクアウトやカフェなど、お好みのスタイルでお楽しみいただけます。

店舗名：ペストリーショップ「ラ・モーラ」

住 所：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和 1F

テイクアウト10:00 ～20:00

カフェ10:00～17:00(ラストオーダー 16:00)※軽食は11:00～

HP：https://www.royalpines.co.jp/restaurant_bar/lamora

TEL：048-827-1161（直通）

【ロイヤルパインズホテル浦和】

ロイヤルパインズホテル浦和 外観

浦和駅より徒歩7分、都内・さいたまスーパーアリーナへのアクセスも便利なフルサービスホテル。全11種の客室と8つのレストラン、多彩な宴会場とチャペルを備え、お客様の人生に寄り添ったサービスをご提供いたします。

企業名：ロイヤルパインズホテル浦和

所在地：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1

開業日：1999年（平成11年）10月7日

主要施設：客室196室、レストラン&バー8店舗、宴会場13室、チャペル、神殿、写真室、美粧室、衣裳室、駐車場、他

アクセス：JR「浦和駅」西口より徒歩7分

電話番号：048-827-1111（代表）

公式ホームページ：https://www.royalpines.co.jp/