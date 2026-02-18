【お灸の常識をアップデート】「整える」よりも「自分と向き合う」時間を。東洋医学を日常の道具にするプロダクト「OQ（オーキュウ）」登場

温考知身 / きとりっぷ

温考知身 / きとりっぷ（京都府宮津市、代表：高橋 友樹）は、主力プロダクトをリニューアルし、新シリーズ「OQ（オーキュウ）」を2026年2月18日（水）よりリリースいたします。 本製品は、既存のお灸が持つ課題（手間・イメージ）をデザインと機能で解決し、忙しい現代人が手軽にセルフケアを取り入れられるよう設計されました。本リニューアルに伴い、ナチュラル＆オーガニックなライフスタイルを提案する「Biople（ビープル）」全店にて先行販売を実施いたします。

1. 【社会的な課題】「暮らしを優先したい」のに、向き合う時間が取れない

現代の30代・40代は、仕事や趣味に没頭するエネルギーを持つ一方で常に情報の波にさらされています。 「暮らしや体調を大切にしたい」と願いながらも、そのための時間が取れず、気づけば心身の限界を迎えてしまう。

臨床の現場（鍼灸院）で私たちが直面するのは、そうした「笑顔が消えてしまいそうな状態」の方々の姿です。

単なるリラクゼーション（感覚的な癒やし）だけでは、その場しのぎになってしまいがちです。 忙しい日々の中で自分の身体を体系的に理解し、根本から整えるための「きっかけ」が必要であると考えました。

2. 【製品の特徴】習慣化を妨げる「壁」を取り除くデザイン

OQは、セルフケアのハードルとなる「準備の手間」と「視覚的な違和感」を解消する機能を備えています。

（1）灰受け機能付き「オールインワンパッケージ」

「缶」という形状は単なるパッケージではありません。蓋を裏返せば、そのまま使用済みのお灸を置く「灰受け」として機能します。水や小皿を用意する必要はなく、これ一つですぐにセルフケアを始められ、使用後は蓋を閉めるだけで片付けが完了します。

（2）初心者でも迷わない「スターターガイド」を同梱

「どこにお灸をすればいいかわからない」「使い方が難しそう」という不安を解消するため、おすすめのポイントや安全な使い方をイラスト付きで解説したガイドブックを付属しました 。 「休息モード」や「活動モード」など、その時の気分に合わせたツボ選びが直感的にわかるため専門知識がなくても届いたその日からセルフケアを始められます 。

（3）インテリアに溶け込むグラデーションデザイン

「隠して収納するもの」から「見せておきたくなるもの」へ。視覚的な心地よさもケアの一部と捉え、お灸の温かさをイメージしたグラデーションを施しました。リビングやデスクなど、生活空間に違和感なく置けることで日々の習慣化を促します。

（4）その日の状態に合わせて選べる「2つの温もり」

東洋医学の知恵をベースにユーザーが自身の感覚で使い分けられる2種類を用意しました。

Hot： 芯まで響く、しっかりとした熱さ。スイッチを入れたい時や、短時間でリフレッシュしたい時に。

Warm： じんわり解ける、優しい温もり。張り詰めた気持ちを緩めたい時や、お休み前のリラックスタイムに。

3. 【OQが提供する価値】「治す」ことよりも「自分と向き合う」時間

OQが提供する最大の価値は身体を温める機能以上に「火を点けて、燃え尽きるまでの数分間。スマホを置いてぼんやりと煙を眺める時間」そのものです。

忙しい日々の中で自分の心や体の声を聞くことは簡単ではありません。



だからこそ、強制的に立ち止まる数分間が「今日はここが疲れているな」「意外と冷えているな」という小さな気づきをもたらします。 不調を治す手前の段階で自分自身と向き合い、コンディションを整える。OQはそのための「時間」を作るツールです。

4. 【開発の背景】「古臭い」イメージと「手間」を解消し、日常の道具へ

「お灸」と聞いて、多くの人は「熱そう」「古臭い」「準備が面倒」といったイメージを持たれます。 私たちは京都・丹後地域で鍼灸院を運営していますが、現場で直面するのは素晴らしい知恵でありながら、現代のライフスタイルからは遠く離れてしまったお灸の現状でした。

また、臨床の現場では「心身の限界を超えてから来院される」ケースが多く見受けられます。多忙な30代・40代にとって、自分の不調に気づくことは容易ではありません。 そこで私たちは、専門家が施す特別なものではなく、東洋医学を知らない人でも直感的に手に取れる「道具」が必要だと考えました。 既存の概念を更新し、暮らしの中に自然と溶け込むものとして再定義するために生まれたのが「OQ（オーキュウ）」です。

5. 【商品概要・販売情報】

■ 先行販売について

期間：2026年2月18日（水）～2月28日（土）

店舗：全国の「Biople（ビープル）」各店舗

■ 商品ラインナップ

・OQ can（スターターキット）

特徴：灰受け機能付きの缶パッケージ入り。初めての方でも迷わず使える説明書付き。

内容量：50個入（hot 25個 / warm 25個）

価格：3,300円（税込）

OQ point hotOQ point warm

・OQ point hot / OQ point warm（リフィル）

特徴：継続利用者向けの詰め替え用。

内容量：各50個入

価格：各1,650円（税込）

【ブランド概要】

温考知身（おんこうちしん）

「温もりと知恵を、暮らしに。」 京都・丹後の地から東洋医学の視点を通して、現代を生きる人々の健やかなリズムをサポートするプロダクトをお届けしています。

公式サイト：https://onkouchishin.life/

Instagram： https://www.instagram.com/onkouchishin

【本件に関するお問い合わせ先】

温考知身 / きとりっぷ

Mail：shinkyu.qitrip@gmail.com

Tell：090-1260-9307