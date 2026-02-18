NordVPN、詐欺電話を自動遮断するAndroid向け「迷惑電話対策」を日本で提供開始

Nordvpn S.A.

個人向けセキュリティサービスを提供するNordVPN（本社：オランダ・アムステルダム、日本代表：小原拓郎）は、Androidユーザー向けの新たなセキュリティ機能「迷惑電話対策」の日本国内での提供を開始しました。

本機能は、2025年7月に米国で先行導入（旧称：Scam Call Protection）され、その後、英国、カナダへと順次展開されてきたものです。日本市場への導入にあたり、単なる「詐欺検知」にとどまらず、発信者情報の識別機能を強化した「迷惑電話対策」として展開いたします。あわせて、詐欺や迷惑電話の自動遮断が可能となる、プレミアムプランユーザー向けの新機能「Call Blocking（着信ブロック）」の提供も開始します。

■ 日本国内における「電話詐欺」の深刻な実態

昨今、詐欺電話被害が世界的に深刻になっています。日本国内においても同様の傾向が見受けられ、警察庁のデータによると、「電話」をきっかけとする「オレオレ詐欺」などは、今も多く発生しており、2025年11月だけで1,284件の「オレオレ詐欺」が確認されています。近年では、国際電話番号を利用した詐欺や、実在する企業を騙る自動音声ガイダンスを用いた手口も増加しており、個人の注意や警戒だけでは防ぎきれない状況になっています。

■ 機能導入の背景：Webだけでなく、「電話」へもデジタルセキュリティを拡張

サイバーセキュリティの脅威は、パソコンの中だけでなく、日々使っているスマートフォンにも広がっています。Global Anti-Scam Alliance（GASA）によると、2024年の英国における詐欺被害の約60%が電話によるものとなり、世界的に深刻な状況になっています。NordVPNは、Webブラウジングの保護にとどまらず、デジタルライフ全体を保護するため、VPNによる通信の暗号化に加え、実生活の詐欺電話へも対策範囲を拡大します。

■ 「迷惑電話対策」の3つの特徴

本機能は、プライバシーを最優先に設計されており、電話に出る前にリスクを可視化することで、ユーザーの安全な意思決定をサポートします。

1. 被害を未然に防ぐ「事前警告」

「迷惑電話対策」は、ユーザーが電話に出る前に、その着信が詐欺である可能性を警告します。これにより、ユーザーは事前に警戒することができ、ソーシャルエンジニアリング攻撃やフィッシング、個人情報の盗難といったリスクに対して、より慎重な判断を下すことが可能になります。

2. プライバシーを守る「聞かない」設計

本機能は、通話内容のオーディオにアクセスしたり、会話を聞き取ったり、保存したりすることは一切ありません。あくまで通話のパターン、メタデータ、電話番号の信頼性のみを分析して、潜在的な詐欺を検知します。ユーザーの通話のプライバシーは完全に守られます。

3. 常時バックグラウンドで保護

設定は非常にシンプルで、一度有効にすればバックグラウンドで静かに動作し続けます。VPN接続（通信の暗号化）を使用していない時でも、Call Protection機能は常にアクティブな状態で、リアルタイムに詐欺アラートを提供します。

■ 「迷惑電話対策」の主な機能

今回のリリースでは、以下機能を提供します。

- リアルタイムの詐欺警告：着信時に、詐欺の疑いがある番号の場合、応答する前に画面上で警告を表示します。- 発信者情報の確認：発信者の電話番号の信頼性を分析し、潜在的な詐欺のリスクを判定することで、ユーザーの判断を助けます。- 詐欺・迷惑電話の自動ブロック（プレミアムプラン限定）： 日本、米国、英国、カナダのプレミアムプランユーザーは、「Call Blocking（着信ブロック）」機能を利用できます。詐欺電話や迷惑電話を検知すると、本機能によって着信音を鳴らすことなく自動的に着信を拒否し、切断することが可能です。ブロックされた着信について、「ブロックしました」という通知が届き、電話に出るストレスやリスクを減らします。- 常時保護：VPN接続がオフの状態でも、バックグラウンドで保護機能が動作します。

■ NordVPN最高技術責任者（CTO） マリユス・ブリエディスが推奨する、詐欺電話から身を守る4つの習慣

１. テクノロジーで「入り口」を塞ぐ

NordVPNの迷惑電話対策や、通信キャリアが提供する迷惑電話フィルタリングサービス、スマートフォンの着信拒否設定などを積極的に活用しましょう。悪意ある接触を遮断し電話に出ないことで、詐欺グループのリストから自分の番号が外れる可能性も高まります。

２. 「出ない」「かけ直す」を徹底する

心当たりのない番号や非通知の着信には応答せず、留守番電話を活用してください。正規の要件や重要事項であれば、相手は必ずメッセージを残します。また、公的機関や銀行を名乗る電話であっても、その場で個人情報を伝えず、一度電話を切ってから正規の窓口へ自分からかけ直す習慣をつけることがおすすめです。

３. 電話番号の「露出」を最小限に抑える

電話番号も重要な個人情報です。SNSのプロフィールに公開したり、信頼性の低い懸賞サイトやアンケートに安易に入力したりすることは、詐欺グループの情報源になるので、避けることがおすすめです。

４. 最新の手口を知り、自動音声や国際電話など に注意を払う

「+」から始まる国際電話による詐欺や、自動音声ガイダンスで不安を煽る手口は、日本国内でも増えています。典型的な詐欺のパターンを知ることで、落ち着いて電話を切る、無視をするといった判断もしやすくなります。

■ NordVPN プロダクトディレクター ドミニンカス・ヴィルビッカスのコメント

「詐欺電話は国境を越えた世界的な問題であり、グローバルな解決策が求められています。今回、日本で、迷惑電話対策の提供を開始できたことは、世界中のユーザーにとって電話コミュニケーションをより安全で透明なものにする、という私たちの目標に向けた大きな一歩です。 私たちは、ユーザーが電話に出るかどうかの判断を迫られたその瞬間に、正しく対処するための『判断材料』を提供したいと思います。」

■ 設定方法（Android版）

迷惑電話対策の利用手順は以下の通りです。

- NordVPNのAndroidアプリを開く- 「Threat Protection（脅威対策）」タブを選択- 「迷惑電話対策」をオンにする- 画面のガイドに従い、Androidの権限設定を許可する

＊プレミアムプランの方は、同設定画面内で「自動ブロック」の設定も可能です。

設定完了後は、アプリを閉じてもバックグラウンドで動作し、スマートフォンを詐欺電話から守り続けます。

■ NordVPNについて

NordVPNは、世界中で何百万人ものユーザーをもつ先進的なVPNサービスプロバイダーです。8,200台以上のサーバーを世界127カ国165都市で提供し、専用IPやDouble VPN、Onion Over VPNサーバーなど、多彩な機能を備え、トラッキングなしでオンラインプライバシーを強化します。主要機能の一つである「脅威対策Pro」は、悪質なウェブサイトやトラッカー、広告のブロックに加え、マルウェアのスキャンが可能です。さらに、最新の製品であるグローバルeSIMサービス「Saily」を展開しています。「Saily」は海外旅行者向けに設計されており、現地でSIMカードを購入する必要がなく、簡単にデータ通信が利用可能です。

【会社概要】

会社名 ：NordVPN

本社 ：Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表 ：小原拓郎

NordVPNウェブサイト ：https://nordvpn.com/ja/

VPNについて ：https://nordvpn.com/ja/what-is-a-vpn/

迷惑電話対策について :https://nordvpn.com/ja/features/call-protection/