隠れ肌ダメージ*¹に向き合う！キールズから、日中のアーリーエイジングケア*²を叶える「コラペプチド*³UV」が4月3日（金）に新登場

1851年、ニューヨーク・イーストヴィレッジの一角に小さなアポセカリー*⁴として誕生したスキンケアブランド「Kiehl’s（キールズ）」は、創業当時から皮膚科学の知識に基づいた製品を開発し続けています。この度、これまで“紫外線を防ぐ時間”とされてきた紫外線を浴びている日中の時間をケア時間へと変える美容液発想の「コラペプチド*³UV」（販売名：キールズ DS ベター UVセラム）を、2026年4月3日（金）より全国のキールズ店舗および各公式オンラインストアにて発売いたします。

紫外線による「老け見え」リスクは20~30代の方が高い

肌の老化の原因の約90%といわれている紫外線。独自研究により、実は20～30代の若年層は、紫外線によるエイジングサインの進行が約33%も促進されやすく、高年齢層よりも年齢印象への影響が大きいということが判明しました。特に日本人は、欧州系の人種と比較して紫外線が「たるみ」へ及ぼす影響が出やすいことが明らかになっています*⁵。

こうした背景から、キールズは「日中のアーリーエイジングケア*²」を提唱。新開発の日やけ止め美容液は、紫外線から肌を守るだけにとどまらず、紫外線ダメージが進行しやすい日中の肌環境に直接アプローチ。日を浴びる時間を、ハリとツヤをチャージする時間へと変える、新発想の設計です。

紫外線ダメージにより失われやすいコラーゲンに着目

本製品は、SPF50・PA++++の高い紫外線防御力に加え、「ダブルコラーゲンペプチド*³」を1本に200万個*⁶も贅沢に配合。隠れ肌ダメージ*¹にアプローチします。肌に密着する“もちツヤヴェール”がうるおいを抱え込み、日中もハリがにじみ出るような“もちツヤ肌”へと導きます。

春から夏にかけて急増する紫外線。キールズが提案する日中のアーリーエイジングケア*²を叶え、肌をケアする新しいUV対策習慣で、毎日のスキンケアステップをサポートします。

製品公式ページ（2026年3月27日（金）公開予定）：https://www.kiehls.jp/skincare/face-product/face-sun-care/ds-better-uv-serum/WW0178KIE.html(https://www.kiehls.jp/skincare/face-product/face-sun-care/ds-better-uv-serum/WW0178KIE.html)

*¹ 乾燥 *² 年齢に応じたお手入れのこと *³ パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-7（ともに整肌成分）*⁴ 欧米の調剤薬局 *⁵「スキンエイジング アトラス 日本人におけるフォトエイジングの特徴 （日本ロレアル（株）」参照 *⁶ 1本（50mL）に配合される*²の合計分子数を算出

“日中のアーリーエイジングケア*¹”を叶えるこだわりの成分と独自技術を搭載

01. 紫外線によるハリや弾力の低下に着目。「守る」と「満たす*²」の両立を叶えた新処方。

紫外線はシミだけではなく、シワやハリの低下を引き起こし、老け見えを加速します。特に波長の長いUVAは肌のハリ弾力を支えるコラーゲンに深刻なダメージを与え、年齢印象を一気に引き上げてしまう、たるみ・もたつきの原因に。

コラペプチド*³UVは「SPF50・PA++++」の高い紫外線防御力を発揮。厳選したUVフィルター設計で、UVB/UVAはもちろん、ロングUVAからも肌を守ります。さらに、1本に200万*⁴個のダブルコラーゲンペプチド*³を贅沢に配合。ハリ・ツヤあふれる肌へ導きます。

ダブルコラーゲンペプチド*³ イメージ

02. 紫外線から肌を守り、成分を浸透*⁵させる独自技術

独自開発「マイクロメッシュフィルターテクノロジー」を搭載。UVフィルターを従来の1/20サイズまで超微細化し、肌上にムラなく均一に並べることに成功。肌の上に綿密なヴェールを形成し紫外線をしっかりブロック。さらにダブルコラーゲンペプチド*³が角質層まで浸透します。

マイクロメッシュフィルター イメージ

03. 日やけ止め美容液ならではの“もちツヤ”質感

もっちりとした柔らかさとうるおいを抱え込む、もちツヤヴェールが肌にぴったりと密着。乾燥や紫外線から肌を守り、なめらかでハリ・ツヤに満ちた美しい仕上がりを長時間サポートします。べたつきやきしみ感、閉塞感の抑えたテクスチャーで、毎日心地よくお使いいただけます。化粧下地としてもお使いいただけます。

テクスチャー イメージ

04. 敏感肌*⁶にも使える処方設計

☑皮膚科医の協力のもとテスト済み*⁶

☑アレルギーテスト済み*⁷

☑ニキビのもとになりにくい処方*⁸

☑大気中微粒子の肌への付着から防ぐ*⁹

☑合成の香料は使用しておりません

*¹ 年齢に応じたお手入れのこと *² 肌にうるおいを与えること *³ パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-7（ともに整肌成分） *⁴ 1本（50mL）に配合される*³の合計分子数を算出 *⁵ 角質層まで *⁶ すべての人に肌トラブルがおきないわけではありません *⁷ すべての人にアレルギーがおきないわけではありません *⁸ すべての人にニキビのもとが出来ないわけではありません *⁹ すべての大気中物質をさすわけではありません

アメリカで認められた、紫外線から肌を本気で守り抜く処方

キールズの本拠地であるアメリカでは、紫外線による肌へのダメージを最小限に抑えるため、取り組みを行っている機関があります。

当該フォーミュラは、こちらの機関より、“紫外線から肌を本気で守り抜く製品”であるという証を与えられました。この証は、日差しに厳しいアメリカで、消費者が本当に肌に良いものを選ぶための一つの指標となっています。

商品情報

コラペプチド*¹UV

紫外線を浴びる日中の時間をケア時間へと変え、ハリ・ツヤ不足や乾燥による肌印象の低下をケア。“もちツヤ肌印象”へと導く美容液発想の高機能UV。

販売名称：キールズ DS ベター UVセラム

発売日：2026年4月3日（金）

容量：50mL / 15mL

価格：\6,490（税込） / \2,200（税込）

キールズ公式オンラインストア先行発売：2026年3月27日（金）

販売場所：全国キールズストア及び公式オンラインストア

※3月1日（日）より順次、店頭にてコラぺプチド*¹UVサンプルお渡しスタート！

お試し用の15mLサイズは、以下ストアで限定登場！

・キールズ ルミネ新宿店 / キールズ ルミネ大宮店 / キールズ ルミネ有楽町店 / キールズ ルミネ立川店 / キールズ ルミネ池袋店 / キールズ ルミネ横浜店 / キールズ ルミネ北千住店 / キールズ 渋谷ヒカリエ店 / キールズ ルクア大阪店 / キールズ 札幌ステラプレイス店 / キールズ 天神地下街店 / キールズ タカシマヤゲートタワーモール店 / キールズ Perfumerie Sukiya S-PAL店

・全国キールズ取扱コスメセレクトショップ / キールズ公式 @cosme shoppingオンラインストア

・公式オンラインストア

使用方法

・朝のスキンケアステップの最後に適量を手に取り、顔や首になじませます。

・塗り残しのないよう、ムラなく充分な量を塗ってください。

・効果を保つために、こまめに塗り直してください。タオルでふいた後、汗をかいた後なども塗り直してください。

・落とすときは、洗顔料等で丁寧に洗い流してください。メイクアップを重ねている、もしくは落ちにくい場合は、クレンジングをお使いください。

新製品登場キャンペーン

「コラペプチド*¹UV」の発売を記念して、期間限定でお得なセットや数量限定の特典もご用意しています。

■初夏の日焼け対策セット 6,490円(税込)

期間限定でコラペプチド*¹UV 50mLをご購入で、透明美白*²美容液サンプルをプレゼント。

現品

・キールズ DS ベター UVセラム 50mL

試供品

・[美容液]キールズ DS クリアリーブライト エッセンス[医薬部外品] 4mL

※無くなり次第終了

初夏の日焼け対策セット

■オリジナル ボトル プレゼント 数量限定特典

さらにコラペプチド*¹UVを含む、15,000円（税込）以上のご購入で、キールズ グラデーション ボトル（500mL）をプレゼント！

※無くなり次第終了

キールズ グラデーション ボトル(500mL)

*¹ パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-7（ともに整肌成分）*² メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

期間限定のPOP UPイベント

キールズ 新製品発売POP UP

日程：2026年4月8日(水)～14日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション

イベント限定特典：

１.コラペプチド*UVを含む、19,000円（税込）以上のご購入で、キールズ 2WAY ウェットバッグをプレゼント！※無くなり次第終了

２.お得な数量限定キット

３.外れなし！豪華サンプルが当たるゲーム

４.予約のお客様限定！購入特典

キールズ 2WAY ウェットバッグ

* パルミトイルトリペプチド-１、パルミトイルテトラペプチド-7（ともに整肌成分）

キールズについて

キールズは、1851年、ニューヨークのイーストヴィレッジの一角に、一軒の小さなアポセカリー*として創業しました。お客様一人ひとりの異なる悩みにきめ細かく対応し、いつも親身に相談できる大切な存在として、街の人々から深く愛されてきました。創業当初より、ブランドのDNAであるアポセカリー*を構成する、「Nature」「Science」「Service」という3つの信念を軸に、品質にこだわったスキンケア製品を提供し、全ての人のヘルシースキンをサポートし続けます。そして、ヘルシースキンでいることを通じて、全ての人がありのままの自分でいることをハッピーに楽しめることを応援しています。また、キールズは、コミュニティや地域社会を大切にし、一緒に歩んでいきたいと考えています。創業者であるアーロン・モースが提唱してきた「地域社会への還元」。サステナビリティ活動のキールズオリジナルプログラム、”KIEHL’S MISSION RENEWAL キールズ ミッション リニューアル“ を始めとする、“より良い未来”のための社会活動を行っています。

*欧米などの調剤薬局