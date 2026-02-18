フォーバル、NO MARK株式会社と業務提携を締結

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）は、NO MARK株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：赤嶺 謙一郎、以下「NO MARK」）と、沖縄県におけるデジタル活用と持続的な人材育成を通じて地域課題の解決を目指し、業務提携を締結しましたのでお知らせいたします。

業務提携の背景と目的

沖縄県では、人口減少や担い手不足が深刻化するなか、地域産業の振興や行政サービスの高度化に向けて、デジタル活用を前提とした業務改革や人材育成の重要性が一層高まっています。

一方で、単発の研修実施やツール導入のみでは現場への定着が難しく、地域の実情に根ざした実装と、継続的に機能する担い手・体制の構築が求められています。こうした状況を踏まえ、政府が掲げる4つの原動力（グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策）に則り、産官学金と連携して地域人材を育成し、地域経済の活性化を図る「F‑Japan構想（https://www.forval.co.jp/f-japan/）」を推進するフォーバルと、沖縄県那覇市に本社を構え、沖縄の魅力発信を軸にWebサイト制作・SNS運用・動画制作・広告運用などのWebプロモーション事業およびキャリア教育事業を展開し、地域密着型の実行力を強みとするNO MARKは、このたび業務提携を締結しました。

本提携では、NO MARKが沖縄県内の複数の行政機関と連携し、自治体と協働しながらプロジェクトを推進してきた豊富なノウハウと、フォーバルが推進する「DXの地産地消」を沖縄県で具体的に前進させる取り組みを掛け合わせることで、自治体・地域企業における再現性の高い共創モデルを構築します。さらに、フォーバルが有する「企業の課題を可視化し、伴走型で実装・定着まで支援するモデル」と、NO MARKが有する「地域密着の実行力、行政機関との連携ノウハウ、情報発信・集客を含むプロモーション力」を統合することで、沖縄で育成した担い手が地域企業や地域プロジェクトの現場で継続的に活躍できる基盤づくりを推進してまいります。

今後、両社は、地域企業の成長促進、人材循環の強化、企業誘致の最適化など、沖縄が持続的に発展するための基盤整備を多角的に進めてまいります。

具体的な取り組み内容

両社は、沖縄県内を中心に、行政・民間受託事業等の現場で、次の取り組みを段階的に推進します。

(1)実装型の伴走支援モデルの構築

地域企業・地域団体の現状を可視化し、課題設定から業務改革、デジタル活用の実装、効果検証、定着までを一貫して支援します。フォーバルの伴走ノウハウと、NO MARKの現場推進力を掛け合わせ、机上で終わらない実装を加速します。

(2)「DXの地産地消」を担う地域人材の育成と活躍機会の創出

地域で育成した人材が地域で活躍し続ける循環をつくるため、実務に直結する育成と、現場でのOJT型の実践機会をセットで設計します。自治体・支援機関・地域企業と連携し、担い手が地域に定着する仕組みづくりを進めます。

(3) 自治体施策とプロモーションを接続し、参加を広げる仕掛けづくり

支援施策の目的や参加メリットが地域に伝わり、企業や住民が行動に移せるよう、分かりやすい情報発信・導線設計を強化します。NO MARKのWebプロモーション知見を活かし、参加促進から継続利用までの体験設計を高めます。

(4)共創モデルとして横展開

沖縄県で磨いた地産地消モデルを、同様の課題を抱える地域へ展開可能な枠組みとして発信していきます。

NO MARK株式会社について

社名：NO MARK株式会社

代表：赤嶺 謙一郎

設立：2018年9月

所在地：那覇市東町18-4 HAVE A GOOD DAY 東町ビル6C

URL：https://nomark-inc.co.jp/

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260218&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260218)をご覧ください。