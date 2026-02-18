双子・三つ子支援アプリ「moms」が「BabyTech(R) Awards 2025-26 保護者支援サービス 一般部門 優秀賞」を受賞

株式会社pono

多胎児家庭のウェルビーイングを支えるプラットフォームを展開する株式会社pono（所在地：福岡市中央区、代表取締役：牛島智絵）は、運営する多胎妊娠育児アプリ「moms（マムズ）」が、優れたベビーテック商品を表彰する「BabyTech(R) Awards 2025-26」において「 保護者支援サービス 一般部門 優秀賞」を受賞いたしました。

■ 背景：多胎育児は「放置すれば社会コストが拡大する」深刻な社会課題

日本国内における多胎児（双子や三つ子など）の出生率は全体の約1％とマイノリティですが、その育児環境は極めて過酷です。多胎家庭は単胎家庭に比べ、虐待死リスクが2.5～4倍、離婚率が1.5～2倍と高く、深刻な睡眠不足や孤立、経済的負担に直面しています。これは個別の家庭の問題ではなく、社会全体で解決すべき「社会課題」です。

■ 双子・三つ子支援アプリ「moms」とは：テクノロジーとコミュニティによる社会インフラ

「moms」は、当事者である双子のママ・パパたちが開発した、多胎児家庭のための「循環型プラットフォーム」です。

■「BabyTech(R) Awards 2025-26 保護者支援サービス 一般部門 優秀賞」受賞と審査員の評価

- 情報の集約：分散した多胎育児の情報をひとつに集め、情報格差を解消します。- つながりのインフラ： 日本、アメリカ、中国など世界15カ国の当事者同士や地域社会を繋ぎ、孤立を防ぐ居場所を提供しています。- 科学的根拠に基づいた支援： 九州大学や東京大学との共同研究により、AIを活用したメンタルヘルス機能や、バリアフリーマップの開発を進め、エビデンスに基づいた社会実装を目指しています。

BabyTech(R) Awards 2025-26は「育児生活をより安全、安心、豊かにする」という理念のもと、専門家による厳格な審査を経て優れたテクノロジー商品を表彰するものです。今回の「優秀賞」の選出にあたり、審査委員からは市場のニーズを捉えた解決策としての汎用性や世界展開への可能性が高く評価されました。

＜審査委員コメント＞

- 「ニッチではあるがクリティカルな問題をウェブ上で効率的なコミュニティ作りを行うことで解決したサービス。海外でのダウンロードと利用についての実態にも興味が湧きました」- 「ニッチでありながらニーズのある市場であり、確実にターゲットを絞れている汎用性の高いツールであると感じました」- 「多胎児は情報量が少なく、収集できる場があることは非常に素晴らしい。今後もさらなる発展が期待できます」- 同じ悩みを抱えている子育て世帯への情報共有やコミュニティの一つとして、誰かに頼って良いんだと感じてもらえるように、より世間に知って欲しいと思いました」

■ 行政・企業の皆さまへ

株式会社ponoは、今回の受賞を機に、以下の連携を強化してまいります。

- 自治体・行政関係者様： 母子保健DXサービスとしての導入や、多胎支援施策の策定に向けたデータ活用。- 企業（CSR・D&I担当）様： 多胎家庭へのエンゲージメントマーケティングや、福利厚生としての育児支援導入。

私たちは「1/100の奇跡」である多胎育児を、社会の喜びへと変えていくパートナーを募集しています。

■株式会社pono代表取締役 牛島智絵 コメント

このたび「BabyTech(R) Awards 2025-26 保護者支援サービス一般部門 優秀賞」を受賞できたことを、大変光栄に思います。

私は2021年に双子を出産し、多胎育児の当事者になりました。

そのとき痛感したのは、「支援がない」のではなく、「支援が届かない」という現実でした。情報は分散し、制度は単胎前提で設計され、助けを求める余裕すらない家庭が確かに存在していました。

その構造を変えたいと本気で思い、同じ当事者であるママ・パパたちと共に多胎アプリ「moms」を立ち上げました。

momsは多胎家庭のウェルビーイングを支えるプラットフォームです。感情的な共感にとどまらず、情報を集約し、つながりを生み、データを活用し、家庭・企業・行政を横断する「社会インフラ」として実装していくことを目指しています。

今回の受賞は、多胎育児というニッチでありながら社会的・経済的インパクトの大きい市場が、確かな価値を持つことの証明だと受け止めています。当事者の声から生まれたサービスが、事業としても成長可能であると評価されたことを、何より嬉しく思います。

多胎育児を「特別で大変なもの」として終わらせない。

孤育てにピリオドを打ち、支援が「ある」から「届く」社会へ。

私たちはこれを持続可能な事業として実装していきます。

■アプリ「moms」概要

名称：moms（マムズ）

提供開始：2025年3月5日（みつごの日）

ダウンロード数：6,898件（2026年2月15日時点）15カ国

対応OS：iOS / Android

提供：株式会社pono

概要：双子・三つ子など多胎家庭専用の妊娠・育児アプリ。情報交換、サポート機能、ショップ機能などを提供。

▼アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS)(https://apps.apple.com/jp/app/moms-%E5%A4%9A%E8%83%8E%E5%85%90%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6/id6741564821)

Google Play (Android)(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bunmaru.moms_app&pli=1)

■株式会社ponoについて

双子・三つ子など多胎家庭に特化した妊娠育児アプリ「moms」を開発・運営しています。現在は15カ国で利用されており、当事者コミュニティや多胎SOS、SHOP機能などを提供しています。

また、自治体・企業・団体と連携し、当事者の声を社会に還元するエコシステムを構築。さらにエンゲージメントマーケティングを通じて多胎家庭と企業をつなぐことで、孤立や情報不足の解消を図り、多胎育児におけるウェルビーイングの向上を目指しています。

法人名 ： 株式会社pono

所在地 ：〒810-0041 福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

代表取締役： 牛島 智絵

設立日 ： 2025年2月5日 （ふたごの日）

事業内容 ： アプリ開発・運営事業、多胎育児支援サービス

momsサービスページ：https://moms-app.com

moms公式Instagram：https://www.instagram.com/moms__app/