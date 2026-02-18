春の訪れを、香りで楽しむ。季節の香りとして親しまれてきた「アクア シャボン ミモザの香り」

株式会社ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン（https://aquasavon.jp/）」より、季節限定の香りとして展開している「ミモザの香り」を、今シーズンも展開します。「ミモザの香り」は、透明感のあるグリーンフローラルから始まり、やさしく上品なミモザの香りへと移ろう香調です。時間とともに表情を変えながら、春らしい軽やかさと心地よさを楽しめます。

春の訪れを告げる『ミモザ』

早春の頃に小さく黄色い花を咲かせるミモザは、春の訪れを告げる花として注目を集めています。また、3月8日の「国際女性デー」には、感謝の気持ちを込めてミモザを贈る文化があることから、日本でも“季節を感じる花”として親しまれています。「アクア シャボン ミモザの香り」は、そんなミモザのやさしく可憐な印象を、清潔感のあるシャボンの香りと組み合わせて表現した、春限定の香りです。

ラインナップは「オードトワレ」「ハンドクリーム」「トータルマルチクリーム」「フレグランスヘアオイル」の4種類。香りをまとうだけでなく、日常のケアシーンに合わせて使えるのも特長です。香りとケアを組み合わせることで、ミモザの香りをより身近に楽しめます。

『アクア シャボン ミモザの香り』のご紹介

『ミモザと泡(シャボン)の可憐な香り』は、透明感のあるみずみずしいグリーンフローラルからやさしく上品なミモザをイメージしたフローラルへと表情を変える、春らしさを楽しめる香りとなっています。「アクア シャボン」ならではの、清潔感のあるシャボンの香りが調和した春季限定の香りです。

【『アクア シャボン ミモザの香り』商品ラインアップのご紹介】

アクア シャボン ミモザの香り オードトワレオードトワレ

時間が経つと表情を変えるフローラルなミモザに、清潔感のあるシャボンが調和した可憐な香りが広がります。

ミモザの花々をイメージしたイエローのグラデーションボトルに、底で揺れるガラス玉が、シャボンとミモザの花を表現しています。

アクア シャボン ミモザの香り ハンドクリームハンドクリーム

トリプルセラミド*(※1)・ヒアルロン酸Na*・CICA(※2)成分配合。手肌にみずみずしく浸透し(※3)、べたつかずに密着しうるおいを守ります。

バッグの隙間に入れやすいスリムな携帯サイズで、外出先でのケアにもおすすめです。首筋や手首につけて香りを楽しむなど、フレグランス代わりにも。

アクア シャボン ミモザの香り トータルマルチクリームトータルマルチクリーム

トリプルセラミド*(※1)・ヒアルロン酸Na*・CICA(※2)成分配合。

さらっとしたクリームが軽やかに密着し、香りに包まれながら全身やわらかくなめらかな肌へ。からだ・顔・髪に使えるトータル保湿ケアクリームなので、毎日のケアにぴったりです。

アクア シャボン ミモザの香り フレグランスヘアオイルフレグランスヘアオイル

スタイリングオイルとしても、アウトバストリートメントとしても心地よく使用できる2wayヘアオイルです。スムースダブルリペアオイル(※4)処方で、べたつかずなめらかでまとまりのある髪へ。

ダメージ補修成分(※5)が髪内部へ浸透し、毛先までしなやかにまとまります。ヒートプロテクト成分(※6)がドライヤーなどの熱ダメージから髪を保護。

＊保湿成分 ※1 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP ※2 ツボクサ葉エキス(整肌成分) ※3 角質層まで ※4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(補修)、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル(保湿) ※5 イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラーゲン、イソステアロイル加水分解ケラチン(羊毛)(すべて補修) ※6 ɤードコサラクトン(補修)、メドウフォーム油(保湿)、メドウフォームーδ-ラクトン(保湿)

【商品概要】

商品名 ：１.アクア シャボン ミモザの香り オードトワレ

２.アクア シャボン ハンドクリーム ミモザの香り

３.アクア シャボン トータルマルチクリーム ミモザの香り

４.アクア シャボン フレグランスヘアオイル ミモザの香り

内容量 ／ 価格 ：１.80ｍL ／2,750円(税込) ２.45g ／990円(税込) ３.230g ／1,540円(税込)

４.95mL ／1,650円(税込)

取扱店舗 ：全国のバラエティショップ、総合スーパー、家電量販店、香水取扱店、公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTY オンライン」（https://www.fragrance-u.jp/）※一部お取り扱いのない店舗もございます。

お客様からのお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-487-402

【 アクア シャボン シリーズのご紹介 】

「アクア シャボン」シリーズは“香りで毎日の生活が楽しくなる”を提案する “泡（シャボン）”をテーマにしたライフスタイル化粧品ブランドです。2025年４月で16周年を迎え、累計出荷本数980万本(※7)とヒット中。性別や年齢を問わず、爽やかで清潔感のある香りを好む方にお使いいただける「アクア シャボン」、子どもを持つママ向けの「ママ アクア シャボン」、あらゆるアクティブシーンにフィットする「アクア シャボン スポーツ」、おうちで愉しむ香りを提案する「ホーム アクア シャボン」があります。朝のお出かけ前やお化粧直しの時、汗をかいた後やくつろぎの時間も、お仕事にもデートにも日常に溶け込んで、シーンに合わせて使うことができる商品を展開しております。

※7 2026年1月末時点

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「アニディール」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。