輸出コラボイベント「GFP超会議」を開催します！

令和8年3月11日（水曜日）、農林水産省は、農林水産物・食品の輸出事業者によるコラボイベント「GFP超会議」を開催します。輸出×地方創生をテーマに、セミナー、グループ交流会や海外バイヤーを招待した試食交流会を実施します。

1.概要

農林水産省は、日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト（GFP）の今年度取組を総括するイベントとして、輸出に取り組む生産者と事業者が一堂に会する輸出コラボレーションイベント「GFP超会議」を開催します。 「地方創生（インバウンド含む）」と連動した輸出取組に焦点を当て、事業者による最新情報等をセミナーや交流会を通じて発信します。

グループ交流会では、少人数のグループに分かれ、品目・業態毎の課題整理、品目間・産地間連携に向けた意見交換を実施します。試食交流会では、現地商流のさらなる開拓に向けて、FOODEXに参加している海外バイヤーを招待した立食形式の試食交流会を実施します。

2.イベント概要

【チラシ】

https://www.gfp1.maff.go.jp/uploads/2026/01/flyer_GFP-Chokaigi2026.pdf (外部リンク、PDF:1,093 KB)

【開催日時】

令和8年3月11日(水曜日) 14時00分から20時00分まで ※予定

【会場】ビジョンセンター東京虎ノ門 (東京都港区虎ノ門 2-4-7 T-LITE(トライト) 4F) https://www.visioncenter.jp/tokyo/toranomon/access/ (外部リンク)

【形式】現地開催（対面参加のみ。セミナー動画は後日配信予定）

【参加対象】全国のGFP会員様 (会員登録無料)

【参加費】無料 ※会場までの移動費は参加者様負担

【実施内容(予定)】

開会挨拶：農林水産省 14時00分から14時05分まで

導入講演：アクセンチュア 14時05分から14時15分まで

輸出を通じた地方創生の最前線セミナー 14時15分から15時15分まで

※登壇者概要はチラシをご覧ください

パネルディスカッション 15時15分から16時00分まで

グループ交流会 16時30分から17時20分まで

試食交流会 18時00分から20時00分まで

【申込方法】

参加には次のURLから事前申込が必須となります。（令和8年2月27日(金曜日)締切）

https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1767750308MSxotwSW (外部リンク)

3.GFPについて

GFPとは、Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project の略称であり、農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクトです。

農業や漁業、さらに林業や食品加工それぞれに携わる生産者の方々。商社や流通業者など売り手の方々。そして政府。みんなで一丸となって、輸出に取り組んでいく。そのために生まれたのが「GFP」です。

全国の熱意ある生産者が繋がるコミュニティを強化し、必要で最適な情報を届けるとともに、業者とのマッチングなどを行うことで、輸出の成功事例を作ります。

