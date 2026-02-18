日本健康インスタント食品市場は、機能性栄養・ウェルネスブームを背景に、2035年までに年平均成長率（CAGR）6.78％で急成長し、1620億2100万米ドルに達すると予測されている

