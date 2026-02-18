【テニス】福田勝志プロがITFマスターズで2回目の優勝 MT200香港CRC
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属する福田勝志選手が、2026年2月7日から15日に香港・Chinese Recreation Clubで開催された「MT200香港CRC」に出場し、男子シングルスにて優勝を飾りました。福田選手はITFマスターズで2回目の優勝になります。
初戦となったシングルス2回戦ではSO, Chun Yip Rucko選手（香港）に6-0、6-0で快勝。準々決勝ではJulian WIPPER選手（ドイツ）のフォアのスピンボールに苦しみながらも、丁寧にラリーを組み立て、6-3、6-3で勝利しました。
準決勝はAndrew TOWN選手（香港）と対戦。破壊力のあるフォアハンドとキレのあるバックスライスでゲームをつくる相手に対し、福田選手は「ボールの勢いを利用してうまく打ち返せた」と振り返り、6-0、6-1で決勝進出を決めました。
決勝ではXin Song ZHAO選手（中国）と対戦し、相手の長身を生かしたサービスと粘り強いストロークに苦しめられました。ミスのないプレーで我慢強く応戦した福田選手は、要所でパッシングを決め、6-3、4-0とリードしたところで相手が足を痛めて棄権。福田選手はマスターズツアー2回目の栄冠をつかみました。
1月のMT200香港に続いての優勝に福田選手は「香港はとても相性が良いです。次の大会で力を出し切れるように、また頑張ります」とコメントしました。
＜試合結果＞
１回戦：BYE
２回戦：6-0.6-0 SO, Chun Yip Rucko（香港）
３回戦：6-3.6-3 Julian WIPPER（ドイツ）
準決勝：6-0.6-1 Andrew TOWN（香港）
決勝 ：6-3.4-0（RET） Xin Song ZHAO（中国）
＜大会情報＞
大会名 ：MT200香港CRC
開催日 ：2026年2月7日（土）～2月15日（日）
会場 ：Chinese Recreation Club（香港）
ルーセントは仕事にもスポーツにも全力で取り組むアスリート社員を応援しています。2023年12月18日に皆様にお知らせいたしましたルーセント「中期経営計画2024－2028」や親会社昭和ホールディングス株式会社・和菓子製造兄弟会社「明日香野」・工業用ゴム製造兄弟会社「昭和ゴム」が同日に発表しました「中期経営計画2024－2028」にありますように、このようなアスリートスタッフを雇用することは、今後とも人手不足の日本で、当社グループが人材雇用力で競争優位を保つ重要な施策と考えて、今後もアスリート社員たちをグループ各社一同心から応援してまいります。
ルーセントは福田勝志選手に、下記のサポートを実施しました。
・大会出場に関わる費用の一切とルーセントウェア（ゲームシャツやハーフパンツ）を提供
・アスリート用行動食「道中茶寮」を提供
グループ会社・明日香野と共同開発した、必須アミノ酸BCAAやクエン酸を配合したアスリート用の行動食です。
https://luctus.base.shop/items/60875365
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
