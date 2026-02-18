【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が【海外SEO】世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例を解説するYouTube動画を配信開始
SEO対策（国内・海外）AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、海外ビジネス展開を目指す企業に向けて、海外SEOの世界各国のリンクビルディング戦略／アメリカの事例を解説する新動画をYouTubeチャンネルにて公開しました。
海外SEOにおけるリンクビルディング、特に
有料ゲスト投稿（Paid Guest Posting）について詳しく解説します。
日本ではあまり一般的ではありませんが、
海外SEOでは「高品質なゲスト投稿によるdofollowリンク獲得」は
非常にスタンダードかつ効果的な施策です。
ただし、やみくもにリンクを買えば良いわけではありません。
? 安全で信頼できるサイトか
? 自社ビジネスと関連性があるか
? ネイティブライターによる自然な記事か
こうしたポイントを押さえることで、
検索順位に大きな差が出るリンクビルディングが可能になります。
動画前半は英語、途中から日本語で詳しく解説していますので、
ぜひ最後までご覧ください！
［動画］
https://youtu.be/uBYbpiD67hQ?si=XtCyAz3yJ1uGTdYs
【本動画のチャプター】
00:00 オープニング
01:09 外部対策について
01:26 日本と海外リンクビルディング意識の違い
02:11 日本におけるリンクビルディングの考え方
02:45 海外におけるリンクビルディング戦略
03:26 ランキングが上がるリンクビルディングとは
04:12 まとめ
【今回の動画で学べること】
・アメリカにおける外部対策
・日本とアメリカの外部対策の違い
・ランキングが上がる外部対策
・海外のリンクビルディング戦略
◆ アメリカでビジネスを広げたい方、海外SEOに取り組みたい方には必見の内容です。
〈こんな方にオススメ〉
○企業のアメリカ進出における担当者
○アメリカ進出を担うWEBマーケター、SEOコンサルタント
○アメリカのWEBマーケティングを知りたい方
○アメリカ進出したい方
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
海外SEOやコンテンツ戦略に関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
≪担当者コメント≫
「弊社は、アメリカにおけるリンク獲得の実績が豊富です。たくさんの成功事例と強いリンクジュースを獲得できる各メディアとのコネクションがありますので、海外のリンク獲得をご希望の方は是非、ご相談ください！」
（海外SEOコンサルタント／サファウェット・パヴィーナ）
◎YouTubeチャンネル
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
チャンネル登録者数11100人、現在39本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
◆SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/search-engine-optimization/
◆海外SEOとは？
https://www.switchitmaker2.com/seo/kaigaiseo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
