日本FP協会（所在地：東京都港区、理事長 白根壽晴）は、くらしに役立つ金融・経済などの専門情報を提供する会員限定Webサイト「FP Journal Online」において、誰でも登録できる新たなユーザー区分として「おためしユーザー（無料）」を新設いたしました。

「おためしユーザー」にご登録いただくと、日本FP協会会員限定で提供している「FP Journal Online」の一部の記事を閲覧することができます。NISA・iDeCoを活用した資産運用、老後資金の備え方、家計管理の方法など、生活に直結するお金の不安を解消する情報ツールとして、ご利用いただけます。





「おためしユーザー」の概要

サービス開始日：2026年2月18日（水）

ご利用方法：以下のURLよりアクセスのうえ登録（無料）

（日本FP協会の会員は「Myページ」ID・パスワードでログインすると、すべての記事を閲覧できます。）

♦FP Journal Onlineへのアクセスはこちらから♦

https://fpj.members.jafp.or.jp/

1分で読めるトレンド情報や、ベテランFPの解説を一部閲覧可能

家計管理に役立つ情報や、NISA・iDeCoを活用した資産運用など、幅広いテーマをすきま時間に手軽に学べる記事のほか、FP実務家や経済の専門家が今注目のテーマについてわかりやすく解説する記事を、一部ご覧いただけます。

▼掲載テーマ例

・家計管理（教育費、節約術） ・相続（遺言書、相続税）

・資産運用（NISA、iDeCo） ・不動産（住宅ローン、住宅価格推移） ほか

気軽に無料で登録可能

生年月日やお住まいの都道府県などの簡単な情報を入力するだけで、誰でも無料でご登録いただけます。

日本FP協会では、「FP Journal Online」が、多くの方の知識のアップデートや生活に役立つ情報の収集にご活用いただけるよう、充実したコンテンツの提供に努めてまいります。