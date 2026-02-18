IDOG&ICATオリジナルペットウェア2026年春夏コレクションより機能性ウェア第2弾を2月18日より順次発売
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はIDOG&ICAT（アイドッグ＆アイキャット）ドッグウェア2026年春夏コレクション第2弾を、2026年2月18日より順次発売いたします。
2026年春夏コレクションでは毎年人気の暑い季節を快適に過ごすための機能性を備えたドッグウェアや小物もラインナップ。
春夏特有の気候環境を考慮し、愛犬の負担軽減につながるアイテムを多数展開いたします。
カジュアルラインでは、冷感素材や防虫加工を施した機能性ドッグウェアを展開。
タンクトップやメッシュTシャツをはじめ、中大型犬向けのカバーオールや、アクティブなシーンにも対応するシャツアイテムなど、用途に合わせて選べるラインナップを揃えています。
人気の浴衣にはiDogのロングラン防虫機能「MOSCAPE（モスケイプ）」を施しています。
ペットに有害な蚊から守る機能加工で、虫が増える季節のおでかけ時も安心してお使いいただけます。
26春夏コレクションより新機能アイテム「UVARMOR(ユーブイアーマー)」が登場。
まるで「鎧」のように夏の暑さや紫外線から、愛犬を守ります。
遮熱・UVカット・冷感・抗菌・マイナスイオンという5つの快適要素を備えています。
まるで日傘の下にいるような涼しさをもたらす高い遮熱機能で、陰にいるような涼しさをもたらします。
■ 商品ラインナップ
【2/18順次発売】
・UVARMOR テックタンク
・UVARMOR テックつなぎ
・AQUA HOLD ひんやりシュシュ
・AQUA HOLD ひんやりアクティブハット
・AQUA HOLD ひんやり空冷&保水 肩開きWクールタンク
・COOL+MOSCAPE ゴーストバスターズサマータンク
・COOL+MOSCAPE アーバントロピカルカバーオール
・日よけメッシュスヌード
【2/20順次発売】
・iDog UVARMOR 中大型犬用 テックつなぎ
・AQUA HOLD ひんやり空冷&保水 Wクールハーネス
・AQUA HOLD ひえひえ冷却中!愛犬用クールポンチョ
・AQUA HOLD 中大型犬用 ひんやり空冷&保水 Wクールタンク
・IDOG ICE HOLD ネッククーラー
・IDOG ICE HOLD フィッシングベスト 保冷剤付
・MOSCAPE 華やか大輪帯浴衣
2026年春夏コレクションは、冷感・防虫といった機能性と、ドッグウェアならではの着用感やデザイン性を重視した商品を展開します。
詳細は公式サイトおよび各商品ページにてご確認ください。
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
配信元企業：株式会社ゼフィール
