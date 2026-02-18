JST-RISTEXによる公開シンポジウム 『ELSIを根付かせる持続的取り組み－「ゲノム倫理」研究会の歩みとこれから－』 2026年3月11日（水）開催決定！
科学技術振興機構(JST)社会技術研究開発センター(RISTEX)は、来る3月11日(水)に、6年間の「ゲノム倫理」研究会の活動を振り返り、ケーススタディを含めた成果を発信すると共に、ELSI（Ethical, Legal and Social Issues（倫理的・法的・社会的な課題））への取り組みの現状や課題、今後の展望を議論するシンポジウムを開催します。
パネルディスカッションでは、「ELSIなんてやってられない？ だけどELSI」と題し、多くの人たちが取り組む必要性を感じながらも、十分な取り組みができていない現状や葛藤について議論します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【JST-RISTEX主催 公開シンポジウム
「ELSIを根付かせる持続的取り組み－「ゲノム倫理」研究会の歩みとこれから－」】
■日 時 : 2026年3月11日(水) 14:00-17:00
■開催形式 : オンライン（Zoomウェビナ－）
■定 員 : 500名
■対 象：どなたでもご参加いただけます。
■参加登録：以下より参加登録をお願いいたします。
ご登録直後に、自動送付メールにてウェビナーのリンクをお送りします。
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20260311_01.html
■プログラム：
・開会：総合司会：日比野愛子（東京科学大学 未来社会創成研究院 教授）
挨拶：信原幸弘（東京大学 名誉教授）
・講演：(1)四ノ宮成祥（防衛医科大学校 前学校長／国立健康危機管理研究機構 客員研究員）
(2)伊藤隆司（九州大学 生体防御医学研究所 特任教授）
(3)吉田和樹（農林水産省 大臣官房 新事業･食品産業部 新事業･国際グループ）
・パネルディスカッション： 「ELSIなんてやってられない？だけどELSI」
モデレーター：横野恵（早稲田大学 社会科学部 准教授）
パネリスト：
・市橋伯一（東京大学 大学院総合文化研究科 教授）
・松本紹圭（僧侶／武蔵野大学准教授／世界経済フォーラムGlobal Future Councilメンバー）
・四ノ宮成祥（防衛医科大学校 前学校長／国立健康危機管理研究機構 客員研究員）
・伊藤隆司（九州大学 生体防御医学研究所 特任教授）
・吉田和樹（農林水産省 大臣官房 新事業･食品産業部 新事業･国際グループ）
・閉会：挨拶：小林傳司（JST-RISTEXセンター長）
