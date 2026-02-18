JST-RISTEXによる公開シンポジウム 『ELSIを根付かせる持続的取り組み－「ゲノム倫理」研究会の歩みとこれから－』 2026年3月11日（水）開催決定！

