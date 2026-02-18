山形県初！セルフオーダーシステム導入店！

サブウェイ『イオンモール天童店』

2月25日（水）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『イオンモール天童店』を2026年2月25日（水）にオープンいたします。



当店は、JR奥羽本線「天童南」駅より徒歩約6分の場所に位置する商業施設「イオンモール天童」2階フードコート内に出店します。

イオンモール天童店 イメージ

イオンモール天童は、ファッションや生活雑貨、映画館など多彩なテナントを有する、山形県内陸地方最大規模の商業施設です。駅前に位置していることから、平日は近隣にお住まいの方や学生の方を中心に、週末には周辺地域から幅広い世代のお客様が来店されるため、ランチタイムでのご利用やショッピングの合間の休憩など、老若男女幅広いお客様のご来店を期待しています。

当店は、山形県で初となる「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年2月現在、既存店の売り上げが64カ月連続で増加を続けており、2月25日の当店のオープンにより、全国の出店数は220店舗となる予定です（2026年2月18日現在）。

【イオンモール天童店 店舗概要】

■オープン ： 2026年2月25日（水）

■住 所 ： 〒994-0082

山形県天童市芳賀タウン北四丁目1番1号

■営業時間 ： 10:00～21:00

■面 積 ： 38.47㎡（11.64坪）

■客 席 数 ： 共有席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。