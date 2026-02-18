東洋水産株式会社(本社：東京、社長：住本 憲隆)では、即席袋麺「マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」を2026年3月16日(月)より、全国にて新発売いたします。





「マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」





■商品コンセプト

「マルちゃんZUBAAAN!」は、「誰もがお家（うち）にいながらにして、手軽に"お店品質のあの味"を楽しめるラーメン」がコンセプトの即席袋麺のブランドです。当社の新技術を取り入れた麺に、今までにないスープでお店品質のクオリティを実現し、食べた瞬間に脳と心に「ZUBAAAN!（ズバーン）」と"響き"、"記憶に残る"、ラーメン好きのど真ん中に刺さるようなインパクトのある味わいです。この度、同ブランドで初となる辛系の一杯が登場します。タンメンとまぜそばの二刀流の食べ方でお楽しみください。









■商品概要

1.辛くて濃い！濃厚な味噌味のタンメン

熟成麺のような弾力と粘りのある食感の太いノンフライ麺に、豚の旨みと野菜の甘みを合わせ、唐辛子の辛みを利かせた濃厚な味噌味のスープがよく絡みます。





2.タンメンでもまぜそばでも食べられる二刀流

調理方法を変えることで、タンメンとまぜそばのどちらでもお召しあがりいただけます。

どちらの場合も、お家にある食材をたっぷり加えて、食べごたえのある一杯に仕上げるのがおすすめです。





＜タンメン＞

・調理方法

沸騰しているお湯450mlの中に麺を入れ、ほぐしながら茹でます。4分後、火を止め、粉末スープ、液体スープを鍋に入れ、よくかき混ぜて溶かします。鍋から丼に移し、お召しあがりください。





タンメン＿調理例





＜まぜそば＞

・調理方法

おすすめ具材(1人前)

豚肉：80g、キャベツ：50g、もやし：150g

麺をたっぷりのお湯で3分茹で、豚肉、キャベツ、もやしを加えてさらに2分茹でます。茹であがりましたらザルに移し、お湯を切って丼に盛りつけます。液体スープを入れてよく混ぜ、粉末スープを入れさらによく混ぜ合わせたら出来あがりです。





まぜめん＿調理例





■商品特徴

＜めん＞

麺の内部を緻密にすることで、熟成麺のような弾力と粘りのある食感にした太いノンフライ麺。

＜スープ＞

豚の旨みと野菜の甘みを合わせ、唐辛子の辛みを利かせた濃厚な味噌味のスープ。









■商品詳細

商品名 ： マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック

内容量 ： 126g(めん80g)×3

JANコード ： 4901990514927

荷姿 ： 9パック入り1ケース×3合わせ

希望小売価格： 432円(税抜き)

販売ルート ： CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ： 2026年3月16日(月)

発売地区 ： 全国