お店品質の辛系ラーメンが登場！ マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック 2026年3月16日(月) 新発売
東洋水産株式会社(本社：東京、社長：住本 憲隆)では、即席袋麺「マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」を2026年3月16日(月)より、全国にて新発売いたします。
「マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック」
■商品コンセプト
「マルちゃんZUBAAAN!」は、「誰もがお家（うち）にいながらにして、手軽に"お店品質のあの味"を楽しめるラーメン」がコンセプトの即席袋麺のブランドです。当社の新技術を取り入れた麺に、今までにないスープでお店品質のクオリティを実現し、食べた瞬間に脳と心に「ZUBAAAN!（ズバーン）」と"響き"、"記憶に残る"、ラーメン好きのど真ん中に刺さるようなインパクトのある味わいです。この度、同ブランドで初となる辛系の一杯が登場します。タンメンとまぜそばの二刀流の食べ方でお楽しみください。
■商品概要
1.辛くて濃い！濃厚な味噌味のタンメン
熟成麺のような弾力と粘りのある食感の太いノンフライ麺に、豚の旨みと野菜の甘みを合わせ、唐辛子の辛みを利かせた濃厚な味噌味のスープがよく絡みます。
2.タンメンでもまぜそばでも食べられる二刀流
調理方法を変えることで、タンメンとまぜそばのどちらでもお召しあがりいただけます。
どちらの場合も、お家にある食材をたっぷり加えて、食べごたえのある一杯に仕上げるのがおすすめです。
＜タンメン＞
・調理方法
沸騰しているお湯450mlの中に麺を入れ、ほぐしながら茹でます。4分後、火を止め、粉末スープ、液体スープを鍋に入れ、よくかき混ぜて溶かします。鍋から丼に移し、お召しあがりください。
タンメン＿調理例
＜まぜそば＞
・調理方法
おすすめ具材(1人前)
豚肉：80g、キャベツ：50g、もやし：150g
麺をたっぷりのお湯で3分茹で、豚肉、キャベツ、もやしを加えてさらに2分茹でます。茹であがりましたらザルに移し、お湯を切って丼に盛りつけます。液体スープを入れてよく混ぜ、粉末スープを入れさらによく混ぜ合わせたら出来あがりです。
まぜめん＿調理例
■商品特徴
＜めん＞
麺の内部を緻密にすることで、熟成麺のような弾力と粘りのある食感にした太いノンフライ麺。
＜スープ＞
豚の旨みと野菜の甘みを合わせ、唐辛子の辛みを利かせた濃厚な味噌味のスープ。
■商品詳細
商品名 ： マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック
内容量 ： 126g(めん80g)×3
JANコード ： 4901990514927
荷姿 ： 9パック入り1ケース×3合わせ
希望小売価格： 432円(税抜き)
販売ルート ： CVS、量販店、一般小売店 他
発売日 ： 2026年3月16日(月)
発売地区 ： 全国