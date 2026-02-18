株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)では、『【TAUTAU Terrace Tateyamaオープン記念】早春の運試し！TAUTAU Terrace Tateyamaご宿泊招待券や豪華賞品が当たるプレミアム抽選会』を2026年2月28日(土)に開催します。

2025年12月、千葉県館山市に館山の夕日と過ごす等身大リゾート「TAUTAU Terrace Tateyama(タウタウテラス館山)」が開業いたしました。本イベントは同ホテルのオープンを記念するとともに、春の行楽シーズンに向けて南房総エリアの魅力を発信することを目的に、アトレ新浦安でのお買い物を楽しみながら、南房総への旅や豪華グルメが当たる特別な一日をお届けします。





早春の運試し！TAUTAU Terrace Tateyamaご宿泊招待券や豪華賞品が当たるプレミアム抽選会





■『【TAUTAU Terrace Tateyamaオープン記念】早春の運試し！TAUTAU Terrace Tateyamaご宿泊招待券や豪華賞品が当たるプレミアム抽選会』概要

抽選会では、特賞のホテルご宿泊招待券をはじめ、千葉県南房総・館山の厳選された名産品やアトレ新浦安がおすすめするギフトなど、バラエティ豊かな賞品をご用意しています





開催日時 ： 2026年2月28日(土)11:00～16:00

※賞品がなくなり次第終了となります。

開催場所 ： アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

参加条件 ： 対象期間中、アトレ新浦安でのお買い上げレシート

合計5,000円(税込)ごとに1回、抽選参加可能。

※1回の受付で3回まで抽選可。

レシート対象期間： 2026年2月20日(金)～2月28日(土)

※期間中のレシートは合算可。









■賞品一例

特賞：

「TAUTAU Terrace Tateyama」ペアご宿泊招待券

元気のみなもと賞：

「コシヒカリ5kg」(千葉県館山市『五代目 吉田米屋』)

館山ピーナッツ賞：

「ひと口、千葉もなか。シナピー」(千葉県館山市『最中種たね倉』)、「ギフトセット」(千葉県館山市『木村ピーナッツ』)

TAUTAUおすすめお土産賞：

「ウィークエンドシトロン」(千葉県南房総市『BOSO SWEETS』)、「房総ラム樽熟成・バレルエイジドコーヒードリップパック」(千葉県館山市『サルビアコーヒー』)

※そのほか、成城石井『ギフトセット』、ゴディバ『グランプラス』、ピロースタンド『まくら券』など全10等級





「館山駅」駅名ボールペン





■＜同時開催＞「館山駅」駅名ボールペンがもらえる！Instagramフォローキャンペーン

抽選会当日、会場にて下記の公式Instagramアカウントのフォロー画面をご提示の方に、先着でオリジナルグッズ「館山駅」駅名ボールペンをプレゼントいたします。





・配布数 ： 先着150名様(なくなり次第終了)

・参加方法： 下記2つの公式Instagramをどちらもフォローし、

抽選会参加の際に会場スタッフへフォロー画面をご提示。





「TAUTAU Terrace Tateyama」

公式Instagramアカウント名： tautau_terrace

「アトレ新浦安」

公式Instagramアカウント名： atre_shinurayasu_official









■「TAUTAU Terrace Tateyama」について

「TAUTAU Terrace Tateyama」は、ホテルファミリーオ館山を「南房総の海と夕日を眺め、時間を忘れて“たゆたう”海辺のホテル」をコンセプトにリニューアルし、2025年12月に開業した等身大の滞在型リゾートです。リニューアルにより海へと続く約 2,700m2のテラスを整備したほか、館内レストランの一部をリニューアルし、フリードリンク&スナックのエリアを設けました。また、館山の夕日をイメージした「サンセットイエロー」をキーカラーとして7種類全31室の客室を改装。地域密着型のホテルとして地域の雇用創出や地産地消など地域の発展にさらに貢献していきます。





TAUTAU Terrace Tateyamaイメージ





【ホテル基本情報】

施設名称 ： TAUTAU Terrace Tateyama(タウタウテラス館山)

所在地 ： 〒294-0031 千葉県館山市大賀81-17

総客室数 ： 31室

料金 ： 1泊2食付 21,000 円～※1室2名利用時の1名様料金

アクセス ： JR館山駅より車で約15分

東京駅八重洲口よりホテルまで直通の高速バスで約2時間

電話番号 ： 0470-22-8861

ホームページ： https://tautau-terrace.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/tautau_terrace/





株式会社アトレ SDG'sの取り組み





■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 ： アトレ新浦安

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00～21:00

※一部、営業時間の異なるショップがございます。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページをご確認ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上2階

延床面積： 14,802平方メートル

店舗面積： 7,154平方メートル

店舗数 ： 59ショップ(2026年2月18日現在)

URL ： https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/









■SC運営会社概要

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6Ｆ

会社設立 ： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表取締役社長： 高橋 弘行※

事業内容 ： 駅ビルの管理および運営等

運営施設 ： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他

※高は、正式には「はしごだか」