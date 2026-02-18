東洋水産株式会社(本社：東京、社長：住本 憲隆)では、2026年3月23日(月)より、全国にて、カップ入り即席麺「マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺」をリニューアル発売し、「同 汁なし担々麺」を新発売いたします。





マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺・マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺





■商品コンセプト

「マルちゃん正麺」は、「いま抜群においしく、そして10年後20年後も古びることなく愛され続ける即席麺」をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいをお楽しみいただける即席麺です。この度、既存の「うま辛担々麺」を、ごまの風味をより感じられる本格的な味わいにリニューアルし、「ごま担々麺」として発売いたします。また、同ブランド10周年を機に開発された手もみ風麺が汁なしでも新登場。手もみ風の質感を再現した麺に、旨さと辛さが調和したスープがマッチした「汁なし担々麺」を新発売いたします。汁あり・汁なし、2種類の担々麺を発売し、市場の活性化を図って参ります。





マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺





マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺





■商品概要

この度「ごま担々麺」は、やや硬めで歯切れのよい細めの麺に変更し、スープは、香ばしい香りを加え、ごまの風味をより感じられる味わいに仕上げました。具材にもごまを使用した、ごまの香ばしさと濃厚さを感じる一杯です。

「汁なし担々麺」は、ブランド10周年を機に開発された新技術を活用した手もみ風麺を使用し、汁なしでも手もみ風の食感をお楽しみいただけるよう仕上げました。太麺で麺重量90gと食べごたえ抜群です。スープは、チキンの旨みをベースに、ごまのコクと酢の酸味を合わせました。唐辛子の辛みと花椒の痺れがマッチした旨辛な味わいです。





【調理例】マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺





【調理例】マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺





■商品特徴

【ごま担々麺】

＜めん＞

生麺のようななめらかな口当たりと、やや硬めで歯切れのよい食感が特長の麺。

＜スープ＞

ポークの旨みをベースに、味噌・ねりごま・花椒・ラー油を加えた、辛く濃厚でコクのある担々スープ。

＜具材＞

味付挽肉、チンゲン菜、ごま、粗挽き唐辛子。





【汁なし担々麺】

＜めん＞

手もみ風の質感を再現した、なめらかな口当たりで弾力のある麺。

＜スープ＞

チキンの旨みをベースに、ごまのコクと酢の酸味を合わせ、唐辛子や花椒の風味を利かせた担々スープ。

＜具材＞

味付挽肉、チンゲン菜。









■商品詳細

【マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺】

内容量 ：121g(めん70g)

JANコード ：4901990383462

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2026年3月23日(月)

発売地区 ：全国





【マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺】

内容量 ：120g(めん90g)

JANコード ：4901990383486

荷姿 ：12食入り1ケース

希望小売価格：278円(税抜き)

販売ルート ：CVS、量販店、一般小売店 他

発売日 ：2026年3月23日(月)

発売地区 ：全国