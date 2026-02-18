株式会社ベクトロジー(本社：神奈川県横浜市 代表者：篠田 義一)は、国立研究開発法人宇宙航空開発機構(JAXA)が公募する宇宙戦略基金事業の探査等(第二期)「月面インフラ構築に資する要素技術」において、東京大学を代表機関とし、ベクトロジー他7者が連携機関として参画した技術開発課題「水・金属元素探査装置のフライトモデル開発と月面資源量の実測」が採択され、2026年2月10日に東京大学と委託契約を締結しましたのでお知らせいたします。本プロジェクト(LUNAR-RABBITプロジェクト)においてベクトロジーは、元素探査装置であるレーザ誘起プラズマ発光分光装置(LIBS)の制御基板とソフトウェアの開発を担います。





図：開発する観測装置を用いた資源探査のイメージ









■宇宙戦略基金事業

技術開発テーマ 探査等(第二期)

月面インフラ構築に資する要素技術について

https://fund.jaxa.jp/techlist/theme2_15/









■株式会社ベクトロジーについて

本社 ： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-17

新横浜第一ビルディング7F

代表者 ： 代表取締役社長 篠田 義一

創業 ： 2008年12月

設立 ： 2016年1月

資本金 ： 999万円

コーポレートサイト： https://www.vectology.co.jp/