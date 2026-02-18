自動車部品メーカーの株式会社ダイナックス(本社:北海道千歳市、代表取締役社長 小川 真)は、2026年2月1日より、複数メーカーのニップル(飲み口)に対応する哺乳瓶「matchU(マチュ)」を販売開始いたします。

本製品は新規事業としての本格展開を見据え、初回ロット1000本を市場投入。一定規模の販売実績をもとに、段階的な供給拡大を予定しています。

異業種からの育児用品参入となる本製品は、「赤ちゃんの好みに合わせて哺乳瓶ごと買い替える」という従来の常識を覆し、「ニップルだけを替える」という新たな選択肢を提案。国内主要メーカーのニップル(広口・細口)に対応し、哺乳瓶拒否への経済的・精神的負担を軽減します。

商品URL ： https://matchu.jp/

AmazonURL： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHVJSJWC





哺乳瓶matchU

matchUで飲む赤ちゃん





■少子化・共働き時代に求められる「失敗しない育児選択」

少子化や共働き世帯の増加により、子育てにおける「無駄を減らす工夫」の重要性が高まっています。特に授乳期は、ママ・パパの時間的・精神的負担が大きい時期です。

赤ちゃんはニップルの違いに敏感で、気に入らないとミルクを飲まなくなることも少なくありません。その結果、複数の哺乳瓶を買い替える家庭が多く、経済的・精神的な負担が課題となっていました。matchUは、この「哺乳瓶拒否」という育児課題に着目し、開発されました。





赤ちゃんはニップルの好き嫌いがある





■小児科医・子育て世帯から高評価、専門家と当事者の声が証明する価値

小児科医9名を対象としたアンケート調査では、全員が「赤ちゃんの授乳体験の向上につながる」と回答。また、子育て世帯269名への調査では、97.4％が「哺乳瓶拒否の対策として有効」と評価しました。

クラウドファンディング「Makuake」でのテスト販売では、販売開始からわずか2週間で完売。30世帯でのホームユーステストを経て、現場のリアルな声を製品に反映しています。





哺乳瓶拒否





■商品特徴

特徴1)国内主要メーカーのニップルに対応！広口・細口、どっちにもフィット

簡単に装着でき、しっかりとフィットするため、漏れの心配もありません。赤ちゃんの好みに合わせたニップルを使い続けることができます。





広口・細口、どっちにもフィット





特徴2)洗いやすさを追求したシンプルなデザイン

毎日の授乳で何度も使う哺乳瓶だからこそ、「簡単で清潔」を叶える哺乳瓶で、育児をもっと快適にしていただきたい。matchUはコップのようなシンプルな形状で細部まで簡単に洗えるようになっています。

また、フード部分は自立するので、お菓子などを入れるのにもピッタリ！





洗いやすさを追求したシンプルなデザイン





特徴3)お湯と湯冷しの適量がわかる、メモリつき

コップとフードにメモリがついています。ミルクを溶かすときは、コップのメモリで出来上がり量の2/3までお湯を注ぎます。その後、フードのメモリで湯冷しを追加すれば人肌のミルクが出来上がります。





お湯と湯冷しの適量がわかる目盛りつき





特徴4)煮沸・薬液・電子レンジの3種の洗浄に対応

哺乳瓶はいつでも清潔に保ちたいもの。煮沸洗浄・薬液洗浄・電子レンジ洗浄の3つの方法に対応しており、ライフスタイルやシチュエーションに合わせたお手入れが可能です。





3つの洗浄方法に対応





■自動車部品メーカーが育児課題に挑んだ理由

matchUは、ダイナックス社内の新規事業創出プログラムから誕生しました。開発のきっかけは、ある社員が卒乳後に哺乳瓶を片付けた際の気づきです。

「なぜ哺乳瓶ごと買い替えなければならないのか。ニップルだけを替えられれば、もっと合理的なのではないか。」

この素朴な疑問から始まったプロジェクトは、試作と改良を重ね、多くの子育て当事者へのヒアリングを経て、形になりました。製品の設計・開発は自社で行いながら、量産にあたっては育児用品分野に実績のある製造パートナーへ製造を委託。自動車部品製造で培ったモノづくりの経験とノウハウを活かしつつ、外部パートナーの知見を融合させ、新領域に挑戦した取り組みです。





■開発担当者コメント

赤ちゃんが飲んでくれるニップルに早く出会えるように――その想いからmatchUを開発しました。「飲んでくれない」という不安や哺乳瓶が増える煩わしさを減らすために生まれた哺乳瓶です。素材や形状にも徹底的にこだわり、親子が長く使い続けられる進化型商品を目指しています。





■商品情報

製品名 ： ニップル探し用哺乳瓶 matchU(マチュ)

販売価格： 2,750円(税込)

容量 ： 160ml

素材 ： プラスチック製

ビスフェノール類を含まない安全性の高い素材を使用しています。

商品URL ： https://matchu.jp/





哺乳瓶matchU パッケージ表面

哺乳瓶matchU パッケージ裏面





■ブランド「matchU」について

「哺乳瓶選びで困った！」そんなママ・パパの声から生まれたmatchUは、さまざまなニップルに対応し、赤ちゃんにぴったりの組み合わせを見つけられる新しい哺乳瓶です。「matchU(マチュ)= どんなニップルにもマッチする + U(あなた・you)」 という意味を込め、さらに、赤ちゃんが元気に「チュ」とミルクを吸う音も表現しています。 子育ての負担を軽減するグッズとして、健やかな成長を願うママパパを応援します！









■会社概要

社名 ： 株式会社ダイナックス

所在地 ： 〒066-0077 北海道千歳市上長都1053番地1

代表者 ： 代表取締役社長 小川 真

事業内容： 乗用車・商用車並びに産業用・建設機械用・船舶用の湿式摩擦材、

プレート等、摩擦機能部品の製造販売

HP ： https://www.dynax-j.com/ja/