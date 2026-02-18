株式会社リアライズコーポレーション(本社：東京都港区、代表取締役社長：今福 洋介)は2026年2月18日、尼崎信用金庫(本店：兵庫県尼崎市、理事長：作田 誠司)と、「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務の提携契約を締結いたしました。





▼「トラックファンド(R)」「R.リース(R)」提携金融機関等リスト

https://www.realizecorp.co.jp/truckfund/





リアライズコーポレーションのトレーラー





＜業務提携の経緯＞

当社の扱う大型トラック車両等を投資対象とする「トラックファンド(R)」は、投資期間が短く、円建ての国内運用で為替の影響を受けない等の特徴があります。投資家の間では、安定的な投資が可能な金融商品として認知が広がっています。





また運送会社にとっては、必要な時に必要な車両をオペレーティングリースやリースバック(「R.リース(R)」)を活用して調達できることから、車両を購入し長期保有する場合と比べて資産のオフバランス化を図れる、財務改善や事業拡大につながる等のメリットがあり、その活用は年々増加しています。





現在はさらなる利用促進に向け、地域金融機関とのパートナーシップの拡充に努めているところです。提携金融機関からは、「従来にない新たなソリューション提案ができる」「地域活性や地元企業の支援につながる公共性の高い金融商品」とご好評いただいています。





今回顧客紹介業務の提携契約を締結した尼崎信用金庫では、運送会社等の顧客に対するソリューション提案を強化すべく、サービスを模索されており、当社の「R.リース(R)」の紹介を検討されていました。





本提携により、尼崎信用金庫ならびに当社にも提携メリットが見込めることから、今般、2026年2月18日付けにて「R.リース(R)」事業を介した顧客紹介業務での契約締結に至ったという経緯がございます。





当社ではこれからも「R.リース(R)」事業を通じ、また地域金融機関との連携を強化しながら、日本のインフラを支える運送会社の支援を続け、運送業界の活性化に寄与してまいります。









＜提携金融機関概要＞

金融機関名： 尼崎信用金庫

代表者 ： 理事長 作田 誠司

創立 ： 1921(大正10)年6月

出資金 ： 136億円

本店所在地： 兵庫県尼崎市開明町3丁目30番地

URL ： https://www.amashin.co.jp









【トラックファンド(R)】

リアライズコーポレーションが組成・運用する、大型トラック・トレーラー等を投資対象とする独自の金融スキーム。運送会社(新たな車両調達手段として「買う」から「借りる」へのビジネスの転換、財務体質の改善、ドライバーや整備士の働き方の改善)、投資家(運用利回りのいい安定的な投資)、金融機関(顧客ニーズに応えうる新たな金融商品の提供)の三者にメリットをもたらし、運送業界の発展につながる公共性の高い金融商品として、幅広い業界から注目を集めている。









【R.リース(R)】

運送会社にとって大きなコスト負担が生じる車両調達時に、車両の法定耐用年数ではなく、実際の価値を見極めて車両を買い取るリースバックや、オペレーティングリースによる車両調達(＝借りる)を行う仕組み。これまでの運送業界で一般的だったファイナンスリースによる車両調達(＝購入)と比べて、事業拡大時など必要な時に必要な車両を借りることができるのが特徴。設備投資などの初期コスト、また車両の維持・管理コストを抑えることで、運送会社の財務体質を改善する。









【会社概要】

社名 ： 株式会社リアライズコーポレーション

所在地 ： 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー34階

代表者 ： 代表取締役社長 今福 洋介

事業内容： 大型トラック・トレーラーを投資対象とする

「トラックファンド(R)」の組成・販売・運用、

車両リース、経営コンサルティング、事業再生など

URL ： https://realizecorp.co.jp/





【「トラックファンド(R)」についてのご説明】

https://www.realizecorp.co.jp/information_on_truck_fund