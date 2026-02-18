株式会社共信(本社：千葉県市川市、代表取締役：古木 亮)は、応援購入サービス「Makuake」にて2025年6月に先行販売を実施し、多くの方から支持を集めた食育食器『SUKUSUKU(スクスク)』第2弾を、2026年2月1日(日)より「ひまわり堂 楽天市場店」にて一般販売を開始いたしました。





使用シーン1









■2023年発売の第1弾のヒットを経て、「家族全員で使える器」への進化

「子どもが一人で上手に食べられる」と、楽天市場でもランキング上位を獲得するなど多くのパパ・ママから絶大な信頼を寄せられているSUKUSUKUシリーズ。第1弾の好評を受け、「もっと家族揃って使いたい」「大人のメイン皿もあれば」という思いから、第2弾の開発がスタートしました。今回器の名前を『SUKUSUKU+(スクスクプラス)』と名付け、待望の平丸皿をラインナップに加え、離乳食から大人のメインディッシュまでをカバー。すくいやすさはそのままに「SUKUSUKU+があれば、もう器選びに困らない」と言える、究極のファミリー食器セットを目指しました。





使用風景





■『SUKUSUKU＋』の3つの特徴

1.すくいやすい「返しの設計」お皿の縁(リム)に独自の「返し」を設けることで、スプーンを沿わせるだけで食べ物が自然にのる設計です。最後の一口まで自分で食べられる喜びが、子どもの好奇心を刺激します。





使用風景2









2.家族で使える5サイズ×8カラーの豊富なバリエーション

離乳食に最適な12cmの小鉢から、パスタやメイン料理に使える24cmプレートまで5サイズを展開。カラーはやさしい色合いから、パキッとしたカラーまで全8色のラインナップで、子ども用としてだけでなく、大人も一緒に食卓を囲める「家族の定番食器」へと進化しました。





8カラーのバリエーション

5種類のサイズ展開





3.「家事の時短」を実現するタフな機能性

電子レンジ・食洗機への対応はもちろん、第2弾では「水切れの良さ」を追求。洗浄後に器の中に水が溜まりにくい返しの設計に変更し、水残りを改善。忙しい子育て世帯の家事負担を軽減します。





レンジで温め可能

スタッキング力◎





■家族の「いま」と「未来」を彩る

2025年6月に実施したMakuakeでのプロジェクトでは、開始直後から注目を集め、目標達成率は1700%超え、のべ109人の方にご支援をいただきました。

「離乳食の『はじめてのひと口』から、自立して大人になるまでずっと使い続けられる器」として、家族の歴史を一番近くで見守り、食卓の風景を未来へつなぐパートナーとなることを目指しています。









■商品概要

商品名 ： SUKUSUKU＋(スクスクプラス)

一般発売日： 2026年2月1日

価格 ： 1,760円(税込)～ ※サイズにより異なる





販売場所 ： ひまわり堂 楽天市場店

商品ページURL ： https://item.rakuten.co.jp/ks-sakuradou/sr0092/

ひまわり堂楽天市場店： https://www.rakuten.co.jp/ks-sakuradou/





使用シーン2









【株式会社共信について】

会社名 ： 株式会社共信

屋号 ： ひまわり堂

本社 ： 千葉県市川市塩浜4-2-62-101

代表者 ： 代表取締役 古木 亮

設立年月日： 1982年10月

事業内容 ： 小売、卸

Instagram ： https://www.instagram.com/himawaridou.zakka/