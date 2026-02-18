三菱地所プロパティマネジメント株式会社は、丸の内エリアの人気ショップの春の新作ファッションを紹介する「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」を展開します。

俳優として活躍する倉科カナさんが着こなす人気ショップの春のイチ押しのコーディネートを紹介するほか、話題のNEW SHOPなど、撮影を行った丸の内の人気スポットもご紹介しています。

さらに、期間中、サステナブルな取り組みの一環として「衣料品下取りキャンペーン」も併催します。今春、丸の内エリアでのショッピングをぜひお楽しみください。

特設サイト： https://www.marunouchi.com/pickup/campaign/8921/





キャンペーンキービジュアル





展開期間：2026年3月2日(月)～3月31日(火)

参加店舗：『ビームス新丸の内』『ジェイエムウエストン 丸の内』

『sot 東京』『Hirotaka 丸の内』『マーガレット・ハウエル 丸の内店』

『decora TOKYO』『ENFOLD』『( Epoi )』

『金子眼鏡店 丸の内仲通り店』『ブルックス ブラザーズ 丸の内店』

『アルアバイル』『トゥモローランド 丸の内店』

『ユナイテッドアローズ 丸の内店』『ビームス ハウス』他 全53店舗





キャンペーン参加店舗





■MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026

「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」特設サイトでは、今春のトレンドカラーや、気温やシーンに合わせた4つのテーマを切り口に、各ショップのこの春おすすめコーディネートや、丸の内の人気ショップのミックスコーディネートをご紹介します。

今春買いたいコーディネートとアイテムをぜひ特設サイトでチェックしてください。

特設サイト： https://www.marunouchi.com/pickup/campaign/8921/





【SPECIAL.01】春の印象を作る華やぎブラウス

アー素材やフリル、レースなど、着るだけで装いが華やぐブラウスは、春の気分を高める存在です。

程よい甘さと上品さを備えた一枚で、日常のコーディネートに軽やかな変化を取り入れてみてください。





SPECIAL.01 春の印象を作る華やぎブラウス





【SPECIAL.02】春のおでかけを楽しむ上品カジュアル

きれいめをベースに、程よく肩の力を抜いた春のカジュアルスタイルをご紹介します。

スポーティやトラッドを取り入れた着こなし、春カラーでまとめた装いなど、シーンに合わせて楽しめるスタイルです。





SPECIAL.02 春のおでかけを楽しむ上品カジュアル





【SPECIAL.03】“はじめまして”に効く、第一印象服

出会いの多い春は、清潔感とさりげない華やかさを意識して、新生活やビジネスシーンにも頼れるスタイルをご紹介します。





SPECIAL.03 “はじめまして”に効く、第一印象服





【SPECIAL.04】少し攻めて華やかに春の最旬コーデ

ディテールや素材感、色使いで魅せる、視線を引き寄せるスタイルです。

女子会やデートにも映える、少し攻めたコーディネートやアイテムを揃えました。

さりげなく個性が光り、「おしゃれな人」と印象づける春の最旬ルックをご紹介します。





SPECIAL.04 少し攻めて華やかに春の最旬コーデ





■倉科カナ プロフィール

2026年に芸能生活20周年を迎える俳優。

舞台やドラマで培った確かな表現力と、凛とした美しさが高く評価されている。上品さと柔らかさを併せ持つ佇まいは、装いの魅力を自然に引き立て、大人の女性のファッションに深みと説得力を与えている。





倉科カナ プロフィール写真





■衣料品下取りキャンペーン

衣料品下取りで、お得に春のお買い物を楽しみましょう。





3月13日(金)・14日(土)の2日間、新丸ビル3Fアトリウムに不要になった衣料品をお持ちいただくと、丸の内ポイントアプリ対象全店舗で使える1,000円分のアプリクーポンをプレゼントします(1会計5,000円以上(税込)のお買い物で利用可能)。

回収した不要な衣料品は、消費者・企業・自治体等と連携し、不要になった製品を回収・循環させる取り組みを展開する「BRING(※)」のサプライチェーンを通じて、アイテムの状態に応じた再利用・再資源化を行います。

再利用可能なものはリユースし、再利用が難しいものについては、さまざまな方法でリサイクルします。





衣料品下取りキャンペーン





開催日時：2026年3月13日(金)～3月14日(土) 各日11:00～18:00

※2日間で先着600名様、定員に達し次第終了

開催場所：新丸ビル3Fアトリウム





▼キャンペーンの詳細はこちらから

衣料品下取りキャンペーン二次元コード

※お一人様、期間中1回限り、下取り点数は最大3点まで

但し、下取り点数にかかわらずクーポンの取得は1枚まで

※クーポンの取得・利用には、丸の内ポイントアプリのダウンロード・登録が必要です。

※クーポン有効期限：3月13日(金)～3月25日(水)

※丸の内ポイント対象全店舗にて、1会計5,000円(税込)以上で利用可能









■BRINGとは

※BRINGとは BRING(ブリング)公式サイト( https://bring.org/ )

服を資源に変えるリサイクルを進める「BRING」

BRINGは、着なくなった服を回収し、まだ着られるものはリユースとして次の人へ、着られなくなったものはリサイクルで新しい服の原料へと生まれ変わらせる会社です。

ごみを減らし、石油資源の使用も抑えることで環境負荷を軽減。リユースとリサイクルの両輪で、持続可能なファッションの循環を広げています。

あなたの一着が未来へつながります。





BRING





■コスメ下取りキャンペーン

2025年秋に開催し、ご好評をいただいた「コスメ下取りキャンペーン」を、今春も開催します。

期間中、ご不要なコスメをお持ちいただくと、合計1,000名様に丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイントアプリ対象店舗にて使える500円クーポンをプレゼントします。回収した不要コスメは「プラスコスメプロジェクト(※)」にてクレヨンやアクリル絵の具など、画材に生まれ変わり、福祉作業施設やSDGs関連イベント運営団体、若手アーティストなどに提供します。

特設サイト： https://www.marunouchi.com/pickup/campaign/8917/





コスメ下取りキャンペーン





開催日時：2026年3月6日(金)・7日(土) 各日11:00～

※各日先着500名様、定員に達し次第終了

開催場所：新丸ビル3Fアトリウム

※お一人様1回限り、下取り点数に制限なし

但し、下取り点数にかかわらずクーポンの取得は1枚まで

※クーポンの取得・利用には、丸の内ポイントアプリのダウンロード・登録が必要です。

※クーポン有効期限：2026年3月25日(水)まで

※丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイント対象店舗にて1会計1,500円(税込)以上で利用可能





COSMETICS





※プラスコスメプロジェクトについて

プラスコスメプロジェクトは、2012年の立ち上げ当初から、2015年に国連によって設定されたMDGs(ミレニアムゴール)17の持続可能な開発目標に引き続き、SDGs(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)の主に12「つくる責任 つかう責任」を考える機会を創出し、子供たちに「捨てられる化粧品」の現状や再利用する楽しさを伝えることを通して、化粧品業界における持続可能な生産消費形態を確保することを目的としています。









■MARUNOUCHI GENTLEMEN'S DISTRICT

メンズファッション・モノ誌『MEN'S EX』『Begin』とのタイアップ企画「MARUNOUCHI GENTLEMEN'S DISTRICT」では、大人のビジネスパーソンが訪れるべき丸の内・有楽町エリアの名店をご紹介しています。

名店がならぶエリア特性を活かした、各ブティックのいち推し商品群や、丸の内ならではの上品で落ち着きのある、かつ知的な優雅さをも感じられるコンテンツは必見です。期間中には一部のブティックで特別なノベルティがもらえるチャンスもありますので、ぜひ特設サイトでチェックしてください。

特設サイト： https://www.marunouchi.com/lp/marunouchigentlemensdistrict/comingsoon/

展開期間 ： 2026年3月6日(金)～3月31日(火)





MARUNOUCHI GENTLEMEN'S DISTRICTキービジュアル





＜本件に関する一般の方のお問い合わせ先＞

丸の内コールセンター

TEL：03-5218-5100(11:00～21:00)

※但し、日曜・祝日は20:00まで(連休の場合は最終日のみ20:00まで)