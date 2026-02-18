



ミネベアミツミグループのエイブリック株式会社（社長：田中 誠司、本社：東京都港区、以下：ABLIC)は本日より、業界最高(※1) ±0.1％の出力電圧精度と、業界最小(※1)の±20ppm/℃の出力電圧温度係数を実現した車載用シャントリファレンスIC「S-19760/1シリーズ」の販売を開始しました。

新製品「S-19760/1シリーズ」は、主に、センサのアナログ信号をデジタル数値に変換するA/Dコンバータの基準電圧として用いられます。

本製品の最大の特長は、業界最高(※1)±0.1％の出力電圧精度と、業界最小(※1)の±20ppm/℃の出力電圧温度係数を実現したことです。過酷な温度環境でも高精度の基準電圧を出力することが可能となり、センサの読み取り精度向上に貢献します。また、フィルタ回路を内蔵することで出力ノイズは28μVrms(※2)と低ノイズであるため、センサ信号をデジタル数値に変換するA/Dコンバータの測定誤算を最小限に抑制します。さらに、S-19761シリーズはシャント電流が最大30ｍAまで出力可能となり、一つのシャントリファレンスICで複数の回路の基準電圧として使用可能なため、部品点数が減りスペースとコスト削減にも寄与する製品です。

また、標準的なパッケージSOT-23-3 (2.8×2.9×t1.3mm)に加えて、超小型/薄型パッケージHSNT-8(1616)B (1.6×1.6×t0.41mm)もラインアップすることで省スペース実装対応が可能となります。

自動車には様々なセンサ類が搭載され、刻一刻と変化する車両の状況を正確に把握しています。例えばEV、HEVのインバータでは、正確なモーター制御のためにセンサを用いて電流・電圧・モーター角度などをモニタリングしています。これらのセンサ値をA/Dコンバータで読み取る際、正確なデジタル値に変換するには高精度な基準電圧が必要です。出力電圧精度、出力電圧温度係数ともに業界最高の「S-19760/1シリーズ」を基準電圧として使用することで、過酷な環境下にあるインバータの高精度な監視・制御を実現し、車両の安全性向上をサポートします。また、車載に搭載されるセンサの数が増加傾向にある中で、部品の小型化や部品点数減にも貢献できる製品です。

(※1) 2026年2月当社調べ

(※2) 出力電圧が2.048Vの場合





【主な特長】

1. 業界最高±0.1％の出力電圧精度、業界最小の±20ppm/℃の出力電圧温度係数を実現

業界最小±0.1％の出力電圧精度、±20ppm/℃の出力電圧温度係数を実現しました。

A/Dコンバータの基準電圧としてセンサの読み取り精度の向上に貢献します。

2. 低出力ノイズ28μVrmsを実現

出力電圧が2.048V時の出力ノイズが28μVrmsと低いためA/Dコンバータの測定誤算の最小化に貢献します。

3. シャント電流は最大30mAまで出力可能

S-19761シリーズはシャント電流が30mAと大きいため、一つのシャントリファレンスICで複数の回路の基準電圧として使用することができます。部品の搭載数を減らすことでコスト削減と省スペース実装に貢献する製品です。

4. 超小型/薄型パッケージにより省スペース実装が可能

超小型/薄型パッケージHSNT-8（1616）B（1.6mm×1.6mm×t0.41mm）に搭載することで省スペース実装に貢献する製品です。

5 車載品質

三温度テスト（低温、常温、高温）を実施しています。AEC（Automotive Electronics Council:車載電子部品評議会）による各種の信頼性・品質評価試験である「AEC-Q100」に対応予定です。また、PPAP（生産部品承認プロセス）にも対応可能です。自動車の過酷な環境での使用が可能です。





【主な仕様】

・入力電圧 ：2.0V～5.5V

・入力電圧耐圧：6.0V

・出力電圧：2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V

・出力電圧精度：Aタイプ：±0.1％（Ta＝+25℃）*SOT-23-3のみ対応

：Bタイプ：±0.2％（Ta＝+25℃）

：Cタイプ：±0.2％（Ta＝+25℃）

・出力電圧温度係数

：Aタイプ：±10ppm/℃ max.（Ta＝0℃～+85℃）*SOT-23-3のみ対応

：Aタイプ：±20ppm/℃ max.（Ta＝-40℃～+125℃）*SOT-23-3のみ対応

：Bタイプ：±30ppm/℃ max.（Ta＝-40℃～+125℃）

：Cタイプ：±80ppm/℃ max.（Ta＝-40℃～+125℃）

・シャント電流

：S-19760シリーズ 80μA～15mA出力可能

：S-19761シリーズ 80μA～30mA出力可能（S-19761の出力電圧が2.048V時は25mA出力可能）

・出力雑音：28μVrms（出力電圧が2.048Vの時）

・出力コンデンサ

：S-19760シリーズ セラミックコンデンサが使用可能 (0.22μF以上)

：S-19761シリーズ セラミックコンデンサが使用可能 (0.68μF以上)

・過電流保護回路を内蔵：出力トランジスタの過電流を制限

・動作温度 ：Ta=-40℃～+125℃

・パッケージ ：SOT-23-3、HSNT-8（1616）B

・AEC-Q100対応予定

・PPAP対応可能

【用途例】





・A/Dコンバータの基準電圧

・コンパレータの基準電圧

・インバータ、BMS、OBC、DC-DCコンバータ

・ 車載用（エンジン、トランスミッション、サスペンション、ABS、EV/HEV/PHEV関連機器等）

【製品詳細】

https://www.ablic.com/jp/semicon/products/automotive/automotive-voltage-reference/s-19760-1/

【Webサイト】

https://www.ablic.com/

本製品は、環境貢献に優れた製品としてミネベアミツミグループの「グリーンプロダクツ」に認定された製品です。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.minebeamitsumi.com/news/newproducts/2021/1201086_16441.html



















