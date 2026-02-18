株式会社株式会社こうづしま観光公社は、国際認定制度を受けた「星空保護区」である神津島において、島の自然資源を生かしたエコツアーを、2026年3月13日（金）～15日（日）に実施します。都会の喧騒を離れ、海と空の広大さに包まれながら心身をリセットする特別な3日間。春の潮風、満天の星空、そして島の温かなおもてなし。島旅を通じて、日常を忘れさせてくれる「神津島ならでは」の感動体験をお届けします。





■ ツアー詳細

日程：2026年3月13日（金）～ 3月15日（日）［2泊3日※船中泊1泊］

場所：東京都神津島（集合：竹芝客船ターミナル）

料金：お一人様 46,000円（税込）※1名個室利用の場合+1650円

・東海汽船往復船賃（往路：大型船 特2等船室／復路：大型船 特2等船室）

・宿泊代金 ・国内旅行傷害保険代金

・食事代：朝食１回（民宿）、昼食１回（よっちゃーれセンター２階）、夕食１回 (民宿）

・温泉入浴料（１回） ・島内ガイド料 ・諸税等を含む

定員：限定 15名（最少催行人数 5名）

参加対象：中学生以上のお客様向けです。 18歳未満の方のみでの受付はできませんので必ず保護者同伴でご参加ください 。

持ち物：着替え、洗面用具（民宿滞在のため）、健康保険証、雨具など

※釣具一式はレンタルに含まれます。





■ 大まかなスケジュール

・3月13日(金) 22:00 竹芝港 出港

20:00受付開始。夜の海を大型客船で進む、ワクワクする船旅からスタート。

※快適な「特2等席（ベッドタイプ）」をご用意しています。

・3月14日(土) 10:00 神津島 到着

観光公社スタッフがお出迎え。「春の釣り体験」「温泉リフレッシュ」「星空観賞会」など、神津島の魅力を詰め込んだ1日を過ごします。

・3月15日(日) 10:30 神津島港 出港

出航まではフリータイム。19:45 竹芝港 到着





■ お申込み・お問い合わせ

詳細・申込サイト： https://kozushima.com/tour/ecotour/11794/

申込締め切り日：2月24日（火）

主催：株式会社こうづしま観光公社





＜神津島を五感で楽しむ3つの体験＞

体験１：【海】手ぶらで楽しむ「釣り体験」

道具の準備は一切不要。島民ガイドのサポートにより、初心者でも安心して釣りに挑戦できます。3月の神津島では、ムロアジやメジナなど、春ならではの魚を釣るチャンスです。（※翌日、釣れた魚はご自宅へ郵送）ただ釣るだけでなく、魚や海の環境について学ぶ時間も取り入れた、“学び”のある海洋体験型観光（ブルーツーリズム）として、環境保護のマナーもしっかりサポートします。





体験２:【空】満点の星空に包まれる「まるごとプラネタリウム」

ダークスカイインターナショナルより、東京都初の「星空保護区」に認定された神津島。光害のない澄んだ夜空の下、「三浦湾展望台」にて島民ガイドが春の星座や星の物語をご案内します。





体験３:【食・泊】心と体を癒やす「島時間」

昼食は漁協女性部運営「よっちゃーれセンター」にて地物ランチ。夕食は民宿にて島の恵みを生かした温かな料理でおもてなし。宿泊は島の民宿に滞在し、旅の疲れは温泉でゆっくりとリフレッシュ。忙しい日常を忘れ、心身を健やかにリセットする島時間を提供します。



