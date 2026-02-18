株式会社ファミリーマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：細見 研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、2月22日の“ねこの日”に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類を発売する「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を、2026年2月10日(火)から全国のファミリーマート16,400店にて開催しております。

このたびファミリーマートでは、ねこの日(2月22日)を迎えるにあたり、ファミペイ会員を対象に実施した、生活者のねこの日における消費動向を発表いたします。





＜キービジュアル：ファミリ～にゃ～ト大作戦！2026＞





■飼っていなくても広がる「ねこ好き」。ねこの日商戦を支える生活者の消費傾向

TOPIC(1)：飼っていなくても「ねこ好き」は多数派。ねこブームは“非飼育層”が支える

ファミペイ会員1,502人を対象に実施した調査では、「ねこが好き」と回答した人は約7割(69.8％)にのぼりました。一方で、現在ねこを飼っている人は約1割(11.7％)にとどまり、過去に飼育経験がある人を含めても3割強という結果となりました。

さらに、これまで一度もねこを飼ったことがない人に限定しても、半数以上(57.6％)が「ねこが好き」と回答しており、ねこへの関心は飼育有無を超えて広がっていることが明らかになりました。

また、2025年にファミリーマートで実施した「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」の展開商品を購入した実績のある人に絞ると、購入者のうち56.2％がねこを飼ったことがない層で、飼育経験者(43.8％)を上回りました。特に「飼育経験はないがねこが好き」という層は全体の37.7％を占めており、事情により飼えない人を含む“ねこ関心層”が、ねこの日商戦を支える重要な存在であることがうかがえます。





＜TOPIC(1)：調査グラフ画像＞





TOPIC(2)：ねこの日商戦の購買理由は「かわいいから」。理性より感情が動かす消費

ねこをモチーフにした食品・飲料の購入経験について尋ねたところ、全体の40.5％が「購入したことがある」と回答しました。

購入理由として最も多かったのは「かわいいから」で、72.9％と突出した結果に。「美味しそうだったから」(10.7％)や「SNSで話題だったから」(1.3％)を大きく上回っており、ねこモチーフ商品は味や機能性よりも、視覚的なかわいさや感情的なときめきが購買のきっかけとなる、衝動性の高い商品カテゴリーであることが示されています。





＜TOPIC(2)：調査グラフ画像＞





TOPIC(3)：購入シーンは「自分へのご褒美」。ねこ商品は“セルフケア消費”

ねこモチーフ商品を購入したシーンとしては、「自分へのご褒美として」が41.2％と最も多く、「コーヒータイムや休憩のお供として」(23.0％)が続きました。

この結果から、ねこモチーフ商品は単なる食品・飲料としてではなく、日常の中で自分をねぎらうための癒しや気分転換を目的とした、“セルフケア消費”として機能している実態が見えてきました。





＜TOPIC(3)：調査グラフ画像＞





TOPIC(4)：「ねこの日」は約6割が認知。購買の起点は“店頭での出会い”

2月22日の「ねこの日」について、「知っている」と回答した人は約6割(60.8％)に達し、季節イベントとして定着しつつあることがわかりました。

一方で、ねこの日に発売された商品をどのように購入したかを尋ねたところ、「店頭で出会って買う」が73.7％と最多となり、「SNSで見てから買う」(13.1％)を大きく上回りました。

このことから、ねこの日商戦では事前情報による狙い買いよりも、店頭での偶然の出会いや直感的なときめきが、購買を左右する重要な要素となっていることがうかがえます。





＜TOPIC(4)：調査グラフ画像1＞

＜TOPIC(4)：調査グラフ画像2＞





TOPIC(5)：「買う」が「救う」に変わる。ねこの日×社会貢献への期待

「ねこの日の商品が、保護猫支援などの社会貢献につながるとしたら、より購入したいと思うか」という問いに対し、全体の45.9％が肯定的に回答しました。ねこ好き層に限ると、その割合は61.5％に達しています。

また、参加しやすい支援形式としては「商品購入で寄付につながる」(43.3％)が最も多く、消費行動そのものが社会貢献につながる仕組みへのニーズの高さが示されました。

これらの結果から、「かわいいから買う」という個人的な動機が、結果としてねこを救う行動へとつながる、ねこの日ならではの新しい消費の可能性が見受けられます。





＜TOPIC(5)：調査グラフ画像1＞

＜TOPIC(5)：調査グラフ画像2＞





＜調査概要＞

調査期間 ： 2025年12月19日(金)～2025年12月25日(木)

調査対象 ： 全国の10代～60代以上のファミペイ会員

有効回答数： 1,502件

調査方法 ： オンラインアンケート

調査データ： 全国のファミリーマート店舗におけるID-POSデータ





■ねこ好き必見！かわいさ全開のにゃんこデザイン雑貨が登場ファミマ限定タンブラー＆ポーチも発売

2月22日の「ねこの日」に合わせ、にゃんこのイラストをあしらったオリジナルデザイン雑貨を発売します。日常使いしやすいタンブラーや持ち歩きに便利なポーチを、全国のファミリーマート店舗にて順次展開します。

思わず手に取りたくなる愛らしいにゃんこデザインで、毎日の通勤・通学やお出かけシーンをさりげなく彩ります。ねこ好きはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめの「ねこの日」限定アイテムです。





【商品詳細】





＜リリース内商品詳細(1)＞





＜リリース内商品詳細(2)＞





■描きおろしのイラストがデザインされたルームライトやぬいぐるみ等があたる「mofusand」の一番くじが登場！

2026年2月21日(土)から、イラストレーター「ぢゅの」が描く「mofusand」の一番くじ mofusand にゃんこたちとパジャマパーティーを発売します。

一番くじ詳細： https://1kuji.com/products/mofusand6





【商品詳細】





＜リリース内商品詳細(3)＞





■世界に一つだけのトレカが完成する「あなたのねこがトレカになる！？」愛猫トレカ投稿Xキャンペーン

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」のキャンペーンの一環として、愛猫の写真をアップロードすることで、オリジナルねこトレカ画像が作成できる特設サイトを開設いたしました。

特設サイトで作成した愛猫トレカの画像を、ファミリーマートの公式Xアカウント(@famima_now)をフォローし、指定のハッシュタグ『#ファミリ～にゃ～ト大作戦』をつけて5回以上投稿すると、抽選で1名さまに22,222円相当のファミマポイントが当たるキャンペーンを実施しております。

さらに、Wチャンスとして、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」とのコラボレーション企画として、指定のハッシュタグとあわせて、『#nekochan』を投稿文につけると、nekochanアプリ内で使える2,222ポイントが22名さまに当たるキャンペーンを実施しております。









【キャンペーン概要】

内容：特設サイトにねこの写真をアップロードすると、オリジナルトレカ画像が作成できます。

トレカデザインは全22種類のデザインからランダムで作成されます。

キャンペーン応募期間：2026年2月13日(金)～2026年2月23日(月)

特設サイト： https://www.familynyartcard.com





＜愛猫トレカ投稿 X キャンペーン＞





また、キャンペーン期間中にライブ配信アプリ「nekochan」内で使える「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」限定コラボスタンプが登場します。ファミリーマートの制服を身にまとった可愛いねこキャラクターたちの限定コラボスタンプです 。









【スタンプ画像】





＜「nekochan」内で使える限定コラ ボスタンプ＞





【「nekochan」とは】

猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」は猫たちの可愛い姿をリアルタイムで楽しんだり、愛猫の配信やスレッド投稿ができる“猫と猫好きが集まる”猫コミュニティ！総ダウンロード数は14万を超え、約1000ライバー(2000匹)以上の猫が在籍！

アプリダウンロードはこちら https://nekochanlive.onelink.me/cihe/mstawx05









【発売中商品詳細】

■「mofusand」監修商品





＜リリース内商品詳細(4)＞

＜リリース内商品詳細(5)＞

＜リリース内商品詳細(6)＞

＜リリース内商品詳細(7)＞





■「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」保護猫 写真展を初開催！

2月17日(火)から、ファミリーマート渋谷キャットストリート店限定で、「保護猫写真展」を開催いたします。お買い物ついでに運命の出会いがあるかもしれない、イートインスペースをそんな優しい場所にします。





＜展示イメージ＞

保護猫の等身大全身パネルにキャプションボードを設置。

名前、年齢、パーソナルな情報とQRコードを記載し、気になる保護猫達にアクセスできるきっかけの場をつくります。





＜保護猫 写真展：展示イメージ＞





実施期間 ：2026年2月17日(火)～3月9日(月)

実施店舗 ：ファミリーマート 渋谷キャットストリート店





所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目22-10 第2東邦ビル

■“ねこの日”は地域猫活動に貢献！店舗数を2倍に拡大した「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」は開始4日で約385匹の1日の食事に相当する量が集まる！

ファミリーマートは、ねこの日をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動への支援を強化しています。近年、“ペットフードロス”が問題となる中、店名に“猫”がある、ねこにまつわる一部店舗を中心に「ペットフードドライブ」を設置しています。実施店舗では、“ねこの足跡”が店舗からペットフードドライブまでご案内します。

キャンペーン開始4日で、数多くのご家庭に眠っているペットフードをファミリーマート店舗にお寄せいただいており、その量は385匹分の1日の食事に相当しています。※3月2日(月)までこの取り組みを継続し、最終的に集まったペットフードは、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄贈させていただきます。





※成人猫の1日の食事量を70gと想定した場合。





＜実施期間＞

設置期間 ：2026年2月10日(火)～ 3月2日(月)

回収・寄贈 ：2026年3月中旬





＜実施店舗＞

・福島黒岩店(福島県)

・川口猫橋店(埼玉県)

・入間扇町屋店(埼玉県)／入間市役所との連携により実現

・ムスブ田町店(東京都)

・渋谷キャットストリート店(東京都)

・千種猫洞通店(愛知県)

・猫屋町店(広島県)

・和歌山福島店(和歌山県)

・新宮湊店(福岡県)





＜ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ＞





さらに、キャンペーン商品の売上の一部を、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てます。





＜売上寄付の該当商品＞

・肉球タルト(いちご＆チョコ)

・クロネコのオムレット

・肉球印のもち入りどら焼き こしあん

・肉球すいーとぽてと

・にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

・しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

・にゃんチパック(にゃあん＆ホイップ)





＜売上寄付の対象商品：ファミニャルBakery、ファミニャルSweetsロゴ＞





＜公益財団法人 日本動物愛護協会＞

HP： https://jspca.or.jp/





ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。









＜参考情報＞

「mofusand」とは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！





mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」： https://mofusand-info.jp

mofusandアニメ絶賛配信中！

配信サイト： https://mofusand-anime.jp/