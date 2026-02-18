Roxtec CSP ケーブル貫通部を使うことで、複数の危険に対して認証された複合保護を確保できます。また同時に、作業時間短縮と省スペース化につながります。 このコンパクトなマルチ・ケーブル貫通部シールは、配線が密集している制御盤や設備筐体に最適です。 従来のケーブルグランドの代替となる革新的なソリューションです。

Roxtec CSP 貫通部は過酷な環境下での使用を想定して設計されています。 Roxtec の標準シーリングモジュールと組み合わせて使用することで、水・粉塵・砂・汚泥から保護することができます。また、装甲ケーブルの配線貫通部に Roxtec CM BG™ (等電位ボンディング・接地用) モジュールと合わせて使用すれば、電気安全性の機能を付加することができます。迅速な施工この貫通部は圧縮機構が内蔵されたタイプで構成部品も極めて少ないため、制御盤キャビネットや設備筐体に素早く取付けることが可能です。耐酸性ステンレス製フレームと Roxtec Multidiameter™ を備えたシーリングモジュールのみで構成されています。 はがせるレイヤー構造のゴム部品をベースにした Roxtec の開発技術は、様々に異なる外径のケーブルにフィットし、適応性と柔軟性を実現します。

密集する配線Roxtec CSP 貫通部はコンパクトなシール製品で、限られたスペースに取付けて密集する配線を管理できます。 面積効率に優れた本製品は、2 種類のサイズから選べます。一つの開口に最大 16 本か 32 本のケーブルを通して密閉処理できます。 コネクタ付きのケーブルでも終端部分を切断せずに通すことができる優れたデザインです。

https://www.roxtec.com/jp/naretsuziraiburari/shiringusoriyushiyon/introducing-roxtec-csp-cable-transits/

将来の増設に備えた予備スペース事前に予備スペースを確保しておくことが可能なので、新たな穴あけや穿孔作業は一切不要です。拡張工事で様々な外径のケーブルを追加するかもしれない場合に役立ちます。 つまり、開口を新たに設けたり、追加のシール材を購入することなく追加配線ができます。この貫通部フレームは、壁で仕切ることでケーブルやモジュールを複数のブロックに分けています。 配線を追加するブロックだけを開き、他は閉じたまま作業ができます。

https://www.roxtec.com/jp/zhi-pin/soriyushiyon/roxtec-csp-transits/