クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界160カ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド※「チュッパチャプス」から、毎日をもっと明るく楽しくしてくれる2層チューブ型のグミ「チュッパチャプス サワーチューブグミ / サワーチューブロンググミ」を、2026年3月23日（月）より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売いたします。

本商品は、いずれも2層チューブ形状とサワーパウダーを組み合わせた、これまでにない“むぎゅっ”とした新食感が特長です。「サワーチューブグミ」は、5種のフルーツ味とサワーパウダーの爽やかな酸味がクセになる、カラフルで可愛い一口サイズ。「サワーチューブロンググミ」は、ロングタイプのチューブ形状で、ちぎったり丸めたり、自由な食べ方が楽しめる甘酸っぱいグレープ味です。どちらのグミも、明るい気分を運んでくれるカラフルな見た目と遊び心のある食感で、日常にFUNを届けてくれます。

【商品概要】

■商品名：チュッパチャプス サワーチューブグミ■発売日：2026年3月23日（月）■容量：55g■特長：・表面は酸っぱいパウダー！むぎゅっとした2層チューブの新食感・５種類のフルーツ味（青リンゴ/パイナップル/オレンジ/ストロベリー/グレープ）・食べやすい一口サイズ・見た目も楽しいカラフルな色合い

【商品概要】

■商品名：チュッパチャプス サワーチューブロンググミ■発売日：2026年3月23日（月）■容量：24g■特長：・表面は酸っぱいパウダー！長い2層チューブで楽しめるロングタイプ・甘酸っぱいグレープ味・明るい気分になる鮮やかな色合い※【世界No.1棒付きキャンディブランド】についてユーロモニターインターナショナル調べ；菓子・スナック類2025年版、グローバルブランドネーム、小売販売額（2024年）

■ Chupa Chups に関して

世界160カ国を超える国々で、150種類以上のフレーバーを発売してきた世界No.1棒付きキャンディブランド＊「チュッパチャプス」は、1958年のスペインでの発売以来、その特徴的な形状とバラエティ豊かなフレ－バーが、世界中で支持されてきました。1969年、スペインを代表する画家、サルバドール・ダリの創造的なひらめきによって生まれたロゴマークは、少しずつ形を変えながら今日まで愛され続けています。日本では1977年から販売されており、幅広い年齢層に愛されています。 ブランドメッセージの「FOREVER FUN」には、人々に”FUN”のきっかけを提供し、自分の中の “FUN“ を大切にしながら「好きなこと」や「興味のあること」、「やりたいこと」に夢中になっている全ての人と共に楽しむブランドでありたいというメッセージが込められています。

