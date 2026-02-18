株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、名入れ表彰状バスタオル・ブランケットの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込4,480円（追加料金ナシ）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込4,032円（追加料金ナシ）で、2026年2月18日から2月25日までの **一週間限定** で、俺流総本家公式オンラインショップにて販売いたします。

クーポンコード【NktJSi1KWEtXLVZXUVEtQU5YTg】

商品詳細

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/363921/384618/list.html

**表彰状・感謝状バスタオル＆ブランケット**

本商品は、部活を最後までやり遂げた努力と成長を讃える表彰状デザインを採用し、固定メッセージとともに、お名前を入れるだけで世界に一つだけの記念品が完成します。部活引退記念だけではなく、退職祝いや父の日母の日等感謝の言葉を綴った表彰状が8種類ございます。

**バスタオル**（約120×60cm）全身を包み込む大判サイズ！使い心地の良さと吸水性で、リラックスタイムに最適です。

**ブランケット**（約100×70cm）ふわふわの触り心地が特徴のブランケット。お昼寝やソファタイムにぴったりで、寒い季節でもあたたかく過ごせます。

俺流総本家こだわりの品質

**タオル**

当社のタオルは特別な織り技術で作られており、表面はポリエステル裏面は綿素材を織り込むことで、印刷面は綺麗なデザインで裏面は吸水性が高くて速乾性も優れているため、拭いた後すぐにさっと乾かすことができます。また、ふんわりと柔らかながらも、使い心地はしっかりとしており、長時間の使用にもへたりにくい構造です。

**ブランケット**

ブランケットの素材には、フランネル生地を使用しており、起毛された柔らかな表面が特徴的で、肌触りが非常に滑らかです。この生地は、繊細な織りで構成されており、空気を多く含むことから優れた保温性を持っています。また、軽量でありながらも温かみがあり、冷え込む季節に適しているため、寒い日には体を優しく包み込んで暖かさを提供します。フランネルは通気性も良く、汗をかいても肌にまとわりつかず、快適に使用できるのが魅力です。また、その耐久性と洗濯機での洗いやすさもフランネル生地の大きな利点の一つです。これにより、日常的に使いやすく、長持ちするブランケットとして理想的です。

当製品は安全性にも細心の注意を払っており、国際的なテキスタイル安全基準であるOEKO-TEX® Standard 100の認証を取得しています。この認証は、製品が厳しい化学物質テストに合格していることを保証するもので、有害な物質が含まれていないことを示します。赤ちゃんや敏感肌の方でも安心して使用できる品質が確保されており、日常生活での安全と健康をサポートします。また、この認証は製品の製造過程でも環境への影響を最小限に抑えることを求めており、環境を考えるお客様にも適しています。

サービス概要

対象商品：表彰状・感謝状バスタオル＆ブランケットセール期間：2026年2月18日から2月25日通常価格：税込4,480円（追加料金ナシ）割引価格：クーポン使用で10％OFF 税込4,032円（追加料金ナシ）クーポンコード【NktJSi1KWEtXLVZXUVEtQU5YTg】

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/363921/384618/list.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/