北海道上川郡東川町のワイナリー・雪川醸造合同会社（代表：山平 哲也）は、北半球と南半球を往復し、短期間で醸造経験を積み上げる「ボーダーレス・ワインづくり」を深化させるため、クラウドファンディングサイト「Readyfor」にてプロジェクト「世界へ越境するワイン。雪川醸造、ボーダーレス・ワインづくりへの深化」を開始いたしました。本プロジェクトは、南半球での専用醸造環境を構築することで醸造の精度を向上させ、世界各地で得た知見を北海道・東川へ循環させることを目的としています。募集期間は2026年2月10日（火）～3月30日（月）、募集金額は300万円を目指します。

【プロジェクト「世界へ越境するワイン。雪川醸造、ボーダーレス・ワインづくりへの深化」ページ】

■「ボーダーレス・ワインづくりへの深化」プロジェクト立ち上げの背景と概要

https://readyfor.jp/projects/SnowRiverWines2026

1. 「一年に二度の醸造」で経験を高速に蓄積。醸造精度向上のための設備投資

ワインづくりの経験は通常、一年に一度の収穫期に限定されますが、雪川醸造は日本の冬に季節が逆転する南半球（ニュージーランド、南アフリカ等）へ「越境」することで、一年に二度の収穫・醸造を経験するスタイルを継続しています。このサイクルにより、短い期間で圧倒的な醸造経験を積み上げることが可能となります。今回のクラウドファンディングでは、南半球において専用の発酵タンクや樽などの醸造環境を整え、醸造の精度をさらに引き上げるための資金を募ります。

2. Google Workspace の生成 AI「Gemini」公式プロモーション事例に採用

雪川醸造は、生成 AI を活用して地域の未来を切り拓く先駆的な事例として、Google の公式ブログおよびプロモーションに採用されています(*)。雪川醸造では、海外拠点との英語でのコミュニケーションや、新作ワインのラベルデザインに関するアイデア創出、ブランドコンセプトの言語化において Gemini を活用しています。AI が事務作業や思考の整理をアシストすることで、つくり手がより本質的な「ワインづくり」に集中できる環境を構築しており、そのパイオニア的な運用が注目されています。

(*)日本各地の 6 つのストーリー：生成 AI が拓く地域の未来 | Google Workspace with Geminihttps://workspace.google.com/blog/ja/customer-stories/generative-ai-paving-the-way-for-regional-futures

3. クラウドファンディングを通じた「コミュニティ」とのつながり

本プロジェクトでは、支援者が雪川醸造の活動を身近に感じ、ワイナリーやぶどう畑とのつながりを実感できるコミュニティ形成にむけたリターンを提供いたします。●醸造設備への名入れ・命名権：南半球の拠点で稼働する発酵タンクやオーク樽への「ネームプレート設置」や、設備そのものに名前を付けられる「ネーミングライツ」 。●オリジナルワイン制作：越境醸造ワインを使用した「オリジナルラベルワイン制作」など、支援者がワインづくりのプロセスに深く関与できる体験 。●公式アパレルの提供：日常でも雪川醸造とのつながりを感じられるオリジナルジップパーカーやTシャツ、トートバッグを提供。

【雪川醸造 クラウドファンディング 概要】

●プロジェクト名「世界へ越境するワイン。雪川醸造、ボーダーレス・ワインづくりへの深化」●クラウドファンディング実施期間2026年2月10日（火）～3月30日（月）●プロジェクト支援受付クラウドファンディングサイト「ReadyFor」 https://readyfor.jp/projects/SnowRiverWines2026●目標金額3,000,000円●返礼品「海外醸造ワイン（ニュージーランド、南アフリカ）」「公式オリジナルTシャツ」「公式ボーダーレス・トートバッグ」「公式オリジナル・ジップパーカー」「現地設置タンク・オーク樽へのネームプレート設置」「オリジナルラベルワインの制作」「現地設置タンク・オーク樽の命名権」●その他リターンの送付ならびに各種権利の実施などの詳細につきましては、クラウドファンディングサイトにて確認ください。

■ 雪川醸造 代表 山平 哲也のコメント

「世界各地で吸収した知見を、北海道・東川の地へ循環させる。この『一年に二度の経験』が生み出す成長のサイクルが、これからの雪川醸造のワインに、より深い奥行きをもたらしてくれると信じています」

■ 会社概要

雪川醸造は「大雪山の豊かな自然に囲まれて、水に恵まれた東川で醸したワインと共に、皆さまにうるおいとつながりをお届けします」をフィロソフィーとして、自然豊かな大雪山系のふもと、北海道上川郡東川町でぶどう栽培・ワイン醸造を営む小さなワイナリーです。2021年ワイン特区として認定された東川町で、はじめてのワイナリーとしてスタートし、現在は北海道のみならず、冬の時期に南半球（ニュージーランド、南アフリカ）でもワインをつくり、短期間で醸造経験を積み上げることで、ワインづくりを深化しています。 ■社名： 雪川醸造合同会社（英名 Snow River Wines G.K.）■代表： 山平 哲也■所在地： 北海道上川郡東川町東町2丁目1番6号■公式サイト： https://www.snowriverwines.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

雪川醸造合同会社 代表：山平 哲也Email：info@snowriverwines.com