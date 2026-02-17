物流業界では現在、「物流下請法」への対応が急速に求められています。※「物流下請法」は正式な法律名ではなく、取適法の物流分野と物流特殊指定を統合的に捉えた、楠本浩一による実務上の制度概念です。しかし現場では、チェックリスト対応や書類整備といった形式的な対策にとどまり、本質的な是正に至っていないケースが多く見られます。大阪を拠点に物流・運送業専門の行政書士として活動する楠本浩一は、この状況に強い危機感を抱いています。楠本は、大手電機メーカーの物流部門および物流子会社で法務責任者を務め、荷主側・物流事業者側双方の実務に深く関与してきました。その現場経験から、法令対応と経営設計が分離している日本の物流構造に課題を感じ、行政書士として独立しました。また楠本は、物流下請法の実務と構造的リスクを整理した書籍『荷主と物流会社のための物流下請法と「法令違反」防止ガイド』を出版し、制度対応を「経営設計」として捉える視点を体系化しています。「物流下請法はコンプライアンスの問題ではありません。これは物流経営そのものを再設計する法律です」「物流経営再設計」とは、契約内容、社内の判断プロセス、現場運用を切り分けずに見直し、違反や事故が起きにくい構造を企業内につくることを指します。多くの企業では、委託契約と現場運用が乖離し、判断主体が曖昧なまま業務が回っています。その結果、白ナンバー輸送や名義貸し、実態と異なる契約形態などが現場対応として常態化し、企業全体として重大な経営リスクを抱え込む構造になっています。楠本は、こうした問題の本質は「個々の現場」ではなく、「経営側の設計」にあると指摘します。・発注条件は誰が決めているのか。・運送方法の判断権限はどこにあるのか。・委託契約と実運用は一致しているのか。これらが整理されないままでは、どれだけ書類を整えても、実態は変わりません。楠本はこれまで、荷主企業・物流子会社・運送事業者を横断的に支援し、契約書の再設計、業務フローの可視化、社内判断構造の整理などを通じて、「事故らない物流体制」の構築に伴走してきました。現在は、独自の50項目診断チェックリストを用い、・契約と実態の乖離抽出・委託スキームの整理・社内判断フローの再構築・現場運用の是正設計といったプロセスを一体で進める「伴走型支援モデル」を展開しています。楠本は今後、物流下請法を単なる規制対応として扱うのではなく、「物流を経営資産として再構築するための制度」と位置づけ、出版・企業向けセミナー・荷主伴走型顧問事業を通じて、荷主起点の物流ガバナンス設計を広く発信していく予定です。物流下請法に関する専門情報および荷主向け支援内容：https://toritekihou.com/「守るための法律ではなく、強い物流をつくるための法律。そこに気づけるかどうかで、企業の将来は大きく分かれます。 あなたの会社の物流は、「守るため」に存在していますか？」【法人概要】行政書士法人運輸交通法務センター代表社員／行政書士：楠本浩一所在地：大阪府大阪市北区西天満3-13-9 西天満パークビル4号館6階事業内容：物流・運送業法務、物流下請法対応支援、荷主向け物流ガバナンス設計