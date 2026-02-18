大日本印刷株式会社（DNP）のXRコミュニケーション(R)事業は、関西電力株式会社水力事業本部が企画した、世界的に利用が広がるビデオゲーム「Minecraft（マインクラフト）」を活用したオリジナル教育ワールド「HYDROCRAFT（ハイドロクラフト）」において、探究学習支援およびゲームワールド構築の観点からDNPが提供する「DNPゲーム活用教育サービス＊1」を通じた開発協力を行いました。本取り組みでは、子どもたちが楽しみながら学習意欲を高め、ダムや水力発電の役割や仕組みについて、“体験”を通じて理解を深める機会を提供します。

開発の背景

再生可能エネルギーの重要性が高まる中、水力発電は安定的な電源として日本のエネルギー供給を支えてきました。一方で、その仕組みや社会的役割は、子どもたちにとって理解が難しい分野でもあります。関西電力は、将来を担う子どもたちに、再生可能エネルギーの一つである水力発電の仕組みやダム・発電所の役割について知識を深めてもらうため、従来の出前授業における講義型学習に加え、新たに楽しく・分かりやすく学べる教育ツールとしてMinecraftを活用したオリジナルの教育ワールドを企画しました。DNPのXRコミュニケーション(R)事業では、「Minecraft」や「Roblox」などのゲームプラットフォームを活用し、学習意欲の向上と企業・自治体のブランド価値を“体験”として伝える「DNPゲーム活用教育サービス」を展開しています。これまでXRやメタバースを活用した教育・地域活性化支援で培ってきた知見をもとに、本プロジェクトでは、子どもたちが主体的に考え、行動し、結果を理解できる学習導線の設計を支援しました。具体的には、ダム操作や発電ミッションを通じて、「河川流量」や「電力需給バランス」といった抽象的な概念を体験的に理解できるよう、ゲームの進行と学習テーマが連動する構成を設計しています。

「HYDROCRAFT」について

関西電力のダム・水力発電所をモチーフにしたオリジナルワールドの中で、プレイヤーは、電力会社の新人職員となって、ダムのゲート操作や揚水・発電の操作をしながら、河川の流量のバランスや電力の需給バランスを保つミッションに取り組みます。ほかにも、構造を学びながら水力発電機を組み立てていく学習モード、グループで協力してダムの建設プロジェクトに取り組む学習モードなど複数の学習モードが用意されています。ダムや水力発電所のバーチャル社会科見学としても楽しむことができます。教育現場でも総合的な学習（探究）の時間で、教育コンテンツとしてご利用いただくことが可能です。

○公開開始日：2025年12月25日○企画・制作：関西電力株式会社水力事業本部○制作協力：大日本印刷株式会社、株式会社ハコスコ、株式会社モンドリアン、株式会社5Blocks、タツナミシュウイチ氏○特設ページ：https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/newenergy/hydrocraft/index.html○紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=ifkKaNOdqj8

今後の展開

今後DNPのXRコミュニケーション事業では、本取り組みで得られた知見を活かし、「DNPゲーム活用教育サービス」を子どもたちの学びに積極的に活かしていくとともに、企業や自治体等に対しては、ブランディングや事業・社会貢献の活動、人材の採用や周年事業、施設の利用促進やイベントの活性化などの多様な場面で提供します。また、教育現場や地域イベントとの連携を強化し、学校の授業や家庭学習、親子体験などをつなげる施策を推進します。

DNPのXRコミュニケーション事業について

あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験と経済圏を創出する「XRコミュニケーション事業」を2021年より展開し、メタバースを活用した教育支援や、自治体の地域活性化、「メタバース役所」等の行政サービス向上と窓口業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しているほか、企業向けXRコミュニケーションの提案を行っています。DNPのXRに関する取り組みはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html

※「XRコミュニケーション(R)」は、DNP大日本印刷の登録商標です。その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。＊1 DNPゲーム活用教育サービスはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20176103_4986.html※本製品はMinecraft 公式製品ではありません。Mojangから承認されておらず、Mojangとは関係ありません。NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG.