南西食品株式会社（本社：沖縄県名護市、代表取締役：中本泰一郎）は、沖縄を代表するビールブランド「オリオンビール」（オリオンビール株式会社）との連携のもと、名護の地域資源を活かした新商品「OKINAWA シマカラCHIPS」を、2026年3月1日（日）より発売いたします。創業68年、名護の地に本社を構え、食を通じて地域に根ざした事業を展開してきた南西食品が、同じく名護にルーツを持つオリオンビールとともに、「名護からはじまる、乾杯のしるし」をテーマに開発した名護発の地域創生スナックです。

◆商品コンセプト◆

名護からはじまる、乾杯のしるし。旨み広がる、あと引く辛み。乾杯がもっと楽しくなる。名護の陽射しと潮風が育てた島唐辛子の爽やかな辛みに、同じ名護の地で生まれたオリオンビール酵母パウダー（※１）のコクと旨み、さらに沖縄の塩を重ね、パリッと軽く、バリッと心地よい食感に仕上げました。一日の終わり、海風を感じながら交わす一杯。その瞬間にそっと寄り添う、“乾杯のためのスナック”です。※１ オリオンビール酵母パウダー（原材料名：ビール酵母）

◆素材とストーリー◆

名護市産 島唐辛子

やんばるの農家が丹精込めて育てる、小粒の島唐辛子。名護の陽射しと潮風の中で育つこの唐辛子は、辛みの奥に爽やかな香りとほのかな甘みを秘めています。南西食品では、こうした地域農家と連携しながら、名護の農産物の価値を「加工」というかたちで次の世代につなぐ取り組みに力を注いで参りました。島唐辛子は、本商品の味の核であると同時に、名護の一次産業と食文化を未来へつなぐ大切な地域資源です。

オリオンビール酵母パウダー

名護工場で生まれたオリオンビール酵母パウダー（原材料名：ビール酵母）を使用。ひと口ごとに広がる、奥行きのあるコクと旨みをもたらします。本商品では、この酵母を単なる副産物としてではなく、名護の地で育まれてきたものづくりの知恵と価値を活かす素材として捉えています。地域企業同士が連携し、資源を循環させる――そんな名護発の新しいものづくりのかたちを体現しています。

沖縄の塩

久米島の海洋深層水からつくられる天然塩を使用。島唐辛子の辛みとビール酵母のコクをやさしく引き立て、全体の味わいをひとつにまとめ上げます。沖縄の海が育んだ塩は、地域の自然環境とともにある食づくりを象徴する存在。シマカラCHIPSの味わいに、沖縄らしい穏やかな余韻を添えています。

◆名護湾とともに育まれた、島の恵み◆

那覇空港から高速道路を北へ走り、 終着点・許田で降りると、まず目に飛び込んでくるのが、名護湾の景色。旅のはじまりに胸が高鳴る人も、帰り道に、ふっと肩の力が抜ける人も、この海を見て「名護に来たな」と感じる、そんな場所です。シマカラCHIPSのパッケージに描かれた海の風景も、この名護湾から生まれました。

海と人の暮らしがすぐそばにある、このまちで育まれてきた ものづくりの知恵と、確かな素材。その延長にあるのが、シマカラCHIPSの、あと引く辛みと奥行きのある旨みです。

◆今後の展開について◆

「OKINAWA シマカラCHIPS」は名護市発の商品として、地域に根ざす想いをもつ南西食品と、その想いに共感するオリオンビール株式会社ご協力の元に誕生しました。原料の一部にオリオンビールのビール酵母を使用することで、地域の物語を感じていただける一品に仕上げています。今後も、私たちは商品を通じて名護の魅力を発信すべく、多岐にわたり尽力をして参ります。

◆製造について◆

本商品は、オリオンビール株式会社および南西食品株式会社の契約により、石崎製菓有限会社が製造したものです。

【商品概要】 商品名 : OKINAWA シマカラCHIPS規格 ： 50g/袋販売者 ：南西食品株式会社沖縄県名護市宮里1丁目28番8号 南西ビル2階販売場所： OKINAWA シマカラCHIPS 公式サイト オリオンビールオフィシャルストア 観光土産店各所、国際通り観光土産店 ほか※取扱店舗は順次拡大予定です。※予告なく販売を終了する場合がございます。

https://nansei-s.com/shimakara-chips/

【会社概要】会社名 南西食品株式会社代表 代表取締役 中本泰一郎本社 沖縄県名護市宮里1丁目 28番8号南西ビル2階電話番号 0980-52-2066設立 1959年5月4日事業内容 食品の製造販売、仕入販売、コワーキング事業、配食事業

https://nansei-s.com/

■本件に関するお問い合わせ先南西食品株式会社 営業部 商品開発担当：石田 瑛未（いしだ えみ） TEL：0980-52-2066 ／ E-mail：ishida-e@nsk-1959.co.jp