生活の木の人気素材「ザクロ」。新たにスティックタイプの『ザクロ＆高麗人参のコラーゲンゼリー』が3月4日（水）に登場します。

ザクロとは

女性の果実とも言われるザクロ。古くからイランでは、「神様からの贈り物」「女王の果実」と呼ばれ愛されてきたそう。ザクロには、美容と健康に欠かせないビタミンA・C・E のほか、葉酸やミネラル類などの栄養素が含まれると言われます。また特徴的な配合成分・ポリフェノールの「エラグ酸」が腸内に届くと分解され、メディアなどでも話題の美容成分「ウロリチン」となります。

こんなシーンに

携帯しやすいスティックタイプのゼリー。・片手でサッと食べられるので、外出先でも、仕事中の気分転換にも。もっちりとした触感は、噛み応え・満足感がありヘルシーなおやつにもぴったり。・一本あたり高麗人参濃縮液を100mg配合。韓国の高麗人参専門メーカーによる、栽培から抽出までこだわりのエキスを使用しています。・フィッシュコラーゲンペプチドを1000mg配合。低分子化され、身体に吸収しやすい状態になったコラーゲンです。

【商品名】ザクロ＆高麗人参のコラーゲンゼリー【価格・容量】\3,240、10本入り（20g/本）【食べ方】1日1本を目安に、そのままお召し上がりください。冷やしても、常温でもおいしく召し上がっていただけます。※のどに詰まるおそれがありますので、特にお子さまやご高齢の方が召し上がる際にはご注意ください。※凍らせないでください。

人気沸騰中！生活の木の 『ザクロ』入り 商品

生活の木では、最高品質とされるイラン・サーヴェ地方産のザクロを1瓶に約9個も使用したペースト状の『ザクロ＆発酵エキス』（防腐剤・着色料不使用）のほか、ロングセラーのハーブコーディアル『有機ゴジベリー＆ザクロ』、ローズやハイビスカスと一緒に華やかにザクロを楽しめるノンカフェインティー『おいしいハーブティー ローズガーネット』などを取り揃えております。

https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/pomegranate?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_pomegrajelly