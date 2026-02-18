イタリア発 高級レッグウェアブランド『ピエールマントゥー』2026SS COLLECTIONが2026年2月18日より発売決定
90年以上の歴史があるイタリアの最高級レッグウェアブランド『Pierre Mantoux (ピエールマントゥー)』の日本総代理店 株式会社stellaは、2026年2月18日に2026SS COLLECTIONを発売いたします。
中でも、デザイン性に優れたVELIA COLLECTION(ヴェリア コレクション)より、ファン待望のショート丈ソックスが2型登場いたします。
TOLEDO(トレド) 5,500円
TOLEDO(トレド)は、コットンをベースにラメ糸を織り交ぜたニット調のショート丈ソックスで、ほどよい透け感と爽やかな印象が特徴です。軽やかな素材感が春夏のスタイリングに自然に溶け込みます。
IVREA(イヴレア)は、フリル仕様の口ゴムとレーヨン素材の上品な光沢感が特徴で、足元にフェミニンなアクセントを添える一足に仕上げました。
2026SS VELIA COLLECTIONは、世界各地の特徴的な都市からインスピレーションを得てデザインされた、日常からファッションシーンまで幅広く活躍するソックスコレクションです。
素材にもこだわり、創造性豊かな全11型を展開いたします。
【商品概要】
ブランド名 ： Pierre Mantoux(ピエールマントゥー)
コレクション名： 2026SS VELIA COLLECTION
発売日 ： 2026年2月18日(水) ※オンラインショップ先行発売
アイテム数 ： 全11型
価格 ： 5,280円～9,350円
サイズ ： ワンサイズ
詳細ページ ： https://pierremantoux.jp/blogs/news/2026ss-new-collection
https://www.rakuten.co.jp/pierremantoux/contents/2026ss/
IVREA(イヴレア) 7,150円
【ブランドについて】
ピエールマントゥー(Pierre Mantoux)は、1932年ジャングロッシ家がミラノに創業した90年以上の歴史があるミラノの老舗レッグウェアブランドです。
女性の足を優しく包み、世界中で一番優雅で美しく魅力的な足もとを演出するというポリシーのもと、毎シーズン、パリ・ミラノコレクションの有名メゾンのレッグウェアを手がけ、そのファッション性と品質はヨーロッパ王族や各界のセレブリティをはじめ世界中の女性から広く愛されています。
【ポップアップイベント実績】
2026年1月 ：ジェイアール名古屋タカシマヤ
2025年9月 ：岩田屋本店
2025年8月 ：日本橋三越本店
2024年11月：日本橋三越本店
2024年5月 ：日本橋三越本店
2023年11月：日本橋三越本店
2023年5月 ：日本橋三越本店
2022年10月：日本橋三越本店
2022年4月 ：日本橋三越本店
2022年1月 ：日本橋三越本店
2021年11月：日本橋三越本店
2017年11月：松屋銀座
2016年11月：ジェイアール名古屋タカシマヤ
2016年6月 ：松屋銀座
2014年11月：ジェイアール名古屋タカシマヤ
2013年4月 ：博多阪急
2012年10月：博多阪急
2012年3月 ：博多阪急
2011年11月：博多阪急
【関連サイト】
EC(公式オンラインショップ)： https://pierremantoux.jp/pages/brand-story
EC(公式楽天市場店) ： https://www.rakuten.co.jp/pierremantoux/
Instagram(本国・イタリア) ： https://www.instagram.com/pierremantoux/
Instagram(日本) ： https://www.instagram.com/stella.co_official?igsh=MXFjc2k4cnoycXIycw==
【会社概要】
会社名 ： 株式会社stella
設立 ： 2008年11月
代表者 ： 代表取締役 東内 恵
所在地 ： 〒104-0042 東京都中央区入船2-5-6-6F
事業内容： Pierre Mantouxの輸入卸販売(日本総代理店)
URL ： Pierre Mantoux ｜ピエールマントゥー オンラインショップ
https://www.pierremantoux.jp/