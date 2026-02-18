株式会社プランビー(本社：新潟県長岡市、代表取締役：井利元 聖史)は、2026年3月14日(土)午前11時、長岡市国道8号沿いに地域交流型カフェ「ミツバチコーヒー」をグランドオープンいたします。

本店舗は、カフェとオフィス機能を融合させた“地域共創型拠点”として展開いたします。





外観パース





■店舗コンセプト

「地域の人が日常的に集える場所」

「働く人を応援する空間」

「子育て世代が安心してくつろげる場」

「会員制により常連文化を育てる仕組み」





商談やオンライン会議などのビジネス利用はもちろん、ママ会ランチやティーパーティーなど、子育て世代にも利用しやすい落ち着いた空間設計としています。

パーティーや各種イベント開催にも対応可能です。





内観パース(1)





■ミツバチ会員制度

●月額会員 ：880円(税込)

●6ヶ月一括：3,800円(税込)





【主な会員特典】

・パンケーキ食べ放題(ワンドリンク付き) 会員価格 380円(税込)

※非会員価格 980円(税込)

・全メニュー 20％オフ

・個室利用料 無料 ※非会員は2時間 380円(税込)





内観パース(2)





■店内設備

・無料Wi-Fi完備

・電源コンセントを充実配置

・個室4室完備





ビジネスユーザーの商談・オンライン会議利用に加え、子育て世代のランチやティータイムにも配慮した空間設計となっています。





内観パース(3)





■代表コメント

「地方都市においても、挑戦と交流が生まれる拠点をつくりたい。働く人も、子育て世代も、世代を超えて自然に交わる場所にしたいと考えています。」

株式会社プランビー

代表取締役 井利元 聖史





ロゴマーク





■店舗概要

店名 ：ミツバチコーヒー(英語表記 Mizbachi Coffee)

所在地 ：〒940-2039 新潟県長岡市関原南2-4067

(国道8号沿い)

オープン日：2026年3月14日(土)11:00

営業時間 ：8:00～20:00

定休日 ：年中無休

席数 ：58席

個室 ：4室

イベント・パーティー利用：可能









■Instagramアカウント

ID ： 38.coffee.japan

URL： https://www.instagram.com/38.coffee.japan