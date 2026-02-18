長岡市国道8号沿いに“会員制×地域交流型カフェ”誕生 働く人も子育て世代も集える新拠点「ミツバチコーヒー」
株式会社プランビー(本社：新潟県長岡市、代表取締役：井利元 聖史)は、2026年3月14日(土)午前11時、長岡市国道8号沿いに地域交流型カフェ「ミツバチコーヒー」をグランドオープンいたします。
本店舗は、カフェとオフィス機能を融合させた“地域共創型拠点”として展開いたします。
外観パース
■店舗コンセプト
「地域の人が日常的に集える場所」
「働く人を応援する空間」
「子育て世代が安心してくつろげる場」
「会員制により常連文化を育てる仕組み」
商談やオンライン会議などのビジネス利用はもちろん、ママ会ランチやティーパーティーなど、子育て世代にも利用しやすい落ち着いた空間設計としています。
パーティーや各種イベント開催にも対応可能です。
内観パース(1)
■ミツバチ会員制度
●月額会員 ：880円(税込)
●6ヶ月一括：3,800円(税込)
【主な会員特典】
・パンケーキ食べ放題(ワンドリンク付き) 会員価格 380円(税込)
※非会員価格 980円(税込)
・全メニュー 20％オフ
・個室利用料 無料 ※非会員は2時間 380円(税込)
内観パース(2)
■店内設備
・無料Wi-Fi完備
・電源コンセントを充実配置
・個室4室完備
ビジネスユーザーの商談・オンライン会議利用に加え、子育て世代のランチやティータイムにも配慮した空間設計となっています。
内観パース(3)
■代表コメント
「地方都市においても、挑戦と交流が生まれる拠点をつくりたい。働く人も、子育て世代も、世代を超えて自然に交わる場所にしたいと考えています。」
株式会社プランビー
代表取締役 井利元 聖史
ロゴマーク
■店舗概要
店名 ：ミツバチコーヒー(英語表記 Mizbachi Coffee)
所在地 ：〒940-2039 新潟県長岡市関原南2-4067
(国道8号沿い)
オープン日：2026年3月14日(土)11:00
営業時間 ：8:00～20:00
定休日 ：年中無休
席数 ：58席
個室 ：4室
イベント・パーティー利用：可能
■Instagramアカウント
ID ： 38.coffee.japan
URL： https://www.instagram.com/38.coffee.japan