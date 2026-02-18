イベント企画 エス・プランニング(所在地：広島県広島市、代表：杉山 悟)は、奈良県にあるイオンモール橿原にて、ホラーイベント奈良お化け屋敷「浸蝕」を2026年3月20日から8月31日まで開催いたします。

期間中は、7月12日まで土日祝のみ、春休み、GWは平日開催あり。7月18日～8月31日までは毎日開催の予定です。





本作は「呪いは静かに拡がり、確実に浸蝕していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷です。





来場者は物語の“当事者”として、異変に満ちた空間を歩き進みながら、恐怖の核心へと導かれていきます。





メインビジュアル





■ストーリー

かつて強い呪いが発生した家は、誰も祓うことができず封印されました。

しかし時とともに封印は崩れ、異変が起こり始めます。

現在は立ち入り禁止となっていますが、封印が機能しているかは分かっていません。

あなたは調査協力者の一人として、その家へ足を踏み入れることになります。





ストーリー





■コンセプト

「浸蝕」は“雰囲気”や“間”を大切にしながら、不気味さや不安を少しずつ積み重ねていく体験型ホラーです。

来場者自身が物語の一部として参加することで、没入感を生み出します。

体験後も印象に残る、余韻を重視したホラー作品です。









■開催概要

開催期間：2026年3月20日(金・祝)～7月12日(日)まで土日祝開催

7月18日(土)～8月31日(月)まで毎日開催

※3月25日、26日、27日、30日、31日、

4月1日、2日、3日、6日、30日、

5月1日、7日、8日は平日開催あり

開催場所：イオンモール橿原 2階特設会場

(奈良県橿原市曲川町7丁目20-1)

開催時間：11:00～19:00(最終受付18:30)

入場料 ：1,500円(税込)

※泥酔の方、妊婦の方、6歳未満のお子様の入場はご遠慮ください。









【X公式アカウント】

https://x.com/ROOM2025









【HP】

https://sp-obake.com/